Udruženjima uručene odluke o dodjeli sredstava iz „Dječije nedjelje”

Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić upriličio je prijem za predstavnike udruženja čiji su projekti podržani iz sredstava prikupljenih na ime „Dječije nedjelje” i kroz Program materijalnog zbrinjavanja lica u stanju socijalne potrebe za 2025. godinu.

Na prijemu su predstavnicima organizacija uručene odluke o odobravanju sredstava, a razgovaralo se i o načinima realizacije projekata te efektima koje će oni donijeti korisnicima.

Iz sredstava prikupljenih na ime „Dječije nedjelje” podržano je 17 organizacija i udruženja sa projektima usmjerenim na unaprjeđenje društvene brige o djeci.

Paralelno, kroz Program materijalnog zbrinjavanja lica u stanju socijalne potrebe podršku je dobilo 26 udruženja. Ukupan iznos raspoređenih sredstava iznosi gotovo 357.000 KM (356.929,13 KM).

Ministar Alić istakao je da uručenje odluka nije samo formalnost, već potvrda trajne opredijeljenosti vlasti da gradi društvo u kojem niko ne smije biti zaboravljen.

Naglasio je da ulaganje u projekte za djecu znači ulaganje u budućnost, dok podrška udruženjima koja brinu o socijalno ugroženima potvrđuje spremnost zajednice da pruži pomoć onima kojima je najpotrebnija.

„Iznos koji smo raspodijelili nije samo finansijska pomoć, nego i jasna poruka da Vlada Tuzlanskog kantona i resorno ministarstvo prepoznaju i vrednuju rad organizacija koje na terenu svakodnevno unose humanost, brigu i solidarnost u živote naših građana. Očekujem da će projekti doprinijeti konkretnim rješenjima problema, ali i jačanju zajedništva i povjerenja“, poručio je ministar Alić.