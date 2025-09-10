Udruženjima uručene odluke o dodjeli sredstava iz „Dječije nedjelje”

Edina Rizvić Aščić
Udruženjima uručene odluke o dodjeli sredstava iz „Dječije nedjelje”
Foto: Vlada TK

Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić upriličio je prijem za predstavnike udruženja čiji su projekti podržani iz sredstava prikupljenih na ime „Dječije nedjelje” i kroz Program materijalnog zbrinjavanja lica u stanju socijalne potrebe za 2025. godinu.

Na prijemu su predstavnicima organizacija uručene odluke o odobravanju sredstava, a razgovaralo se i o načinima realizacije projekata te efektima koje će oni donijeti korisnicima.

Iz sredstava prikupljenih na ime „Dječije nedjelje” podržano je 17 organizacija i udruženja sa projektima usmjerenim na unaprjeđenje društvene brige o djeci.

Paralelno, kroz Program materijalnog zbrinjavanja lica u stanju socijalne potrebe podršku je dobilo 26 udruženja. Ukupan iznos raspoređenih sredstava iznosi gotovo 357.000 KM (356.929,13 KM).

Udruženjima uručene odluke o dodjeli sredstava iz „Dječije nedjelje”
Foto: Vlada TK

Ministar Alić istakao je da uručenje odluka nije samo formalnost, već potvrda trajne opredijeljenosti vlasti da gradi društvo u kojem niko ne smije biti zaboravljen.

Naglasio je da ulaganje u projekte za djecu znači ulaganje u budućnost, dok podrška udruženjima koja brinu o socijalno ugroženima potvrđuje spremnost zajednice da pruži pomoć onima kojima je najpotrebnija.

„Iznos koji smo raspodijelili nije samo finansijska pomoć, nego i jasna poruka da Vlada Tuzlanskog kantona i resorno ministarstvo prepoznaju i vrednuju rad organizacija koje na terenu svakodnevno unose humanost, brigu i solidarnost u živote naših građana. Očekujem da će projekti doprinijeti konkretnim rješenjima problema, ali i jačanju zajedništva i povjerenja“, poručio je ministar Alić.

 

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

TK: Danas isplata porodiljske naknade i drugih socijalnih davanja

Istaknuto

Kantonalni sud u Tuzli ukinuo pritvor Ahmedu Kastratiju

Vijesti

Bećirović: Izraelski napad na Katar grubo kršenje međunarodnog prava

Tuzla i TK

Još jedna škola u TK uvela novo zanimanje

Tuzla i TK

UKC Tuzla bez isporuke važnih lijekova iz Fonda zdravstvenog osiguranja FBiH

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]