Bolja zaštita od rodnog nasilja: Definisani prioriteti za naredne četiri godine

Predstavnice Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, kantonalnog Koordinacionog tima za prevenciju i zaštitu od nasilja u porodici te Udruženja građana Vive žene Tuzla učestvovale su na konsultativnom događaju kojim je zvanično pokrenut EU IPA program za rodnu ravnopravnost i socijalnu podršku „Unapređenje prevencije i odgovora na rodno zasnovano nasilje u Bosni i Hercegovini“, saopćeno je iz Vlade TK.

Tokom trodnevnog rada, kroz 38 panela i uz učešće oko 130 predstavnika nadležnih sektora iz cijele BiH, izrađen je nacrt mape puta koja definiše četiri ključna prioriteta za jačanje sistema prevencije i odgovora na rodno zasnovano nasilje u naredne četiri godine.

Učesnici su razmijenili primjere dobre prakse i preporuke vezane za provođenje obaveza iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama. Prema mapiranom planu, vlade svih nivoa imenovat će koordinaciona tijela radi osiguranja multisektorskog pristupa, praćenja i planiranja provedbe strateškog okvira.

Jedan od najvažnijih koraka bit će uspostava jedinstvenog integrisanog sistema za informisanje i upravljanje slučajevima rodno zasnovanog nasilja, koji će povezati pravosuđe, policiju, centre za socijalni rad, zdravstvene ustanove i sigurne kuće. Sistem će koristiti standardizirane obrasce, alate za procjenu rizika i jedinstvene formate izvještavanja, kako bi se osigurao kontinuitet podrške preživjelima.

Paralelno će se raditi na jačanju prakse usmjerene na preživjele, razvoju trauma–informisanih pristupa, ekonomskom osnaživanju žena, podršci marginalizovanim grupama te na uvođenju zajedničkih obuka i supervizijskih programa za sve sektore uključenih u zaštitu.

Konsultativni događaj realizovali su UN Women, UNFPA, UNICEF i UNDP, kao implementatori Zajedničkog programa Akceleratora rodne ravnopravnosti Ujedinjenih nacija, u saradnji s institucijama BiH.

U ime Tuzlanskog kantona učestvovale su:Suada Selimović, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK, Nermina Suljić, Koordinacioni tim za prevenciju i zaštitu od nasilja u porodici TK i Danijela Huremović, Udruženje građana Vive žene Tuzla