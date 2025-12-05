EU i UN pokreću novi program protiv rodno zasnovanog nasilja u BiH

Evropska unija i Ujedinjene nacije organiziraju trodnevni konsultativni događaj na kojem će biti predstavljen novi program EU IPA za rodnu ravnopravnost i socijalnu podršku: unapređenje prevencije i odgovora na rodno zasnovano nasilje u Bosni i Hercegovini, vrijedan osam miliona eura. Otvaranje trodnevnog konsultativnog događaja planirano je za ponedjeljak, 8. decembra u Sarajevu.

Program predstavlja jedan od ključnih stubova Akceleratora rodne ravnopravnosti (GEA), zajedničkog programa koji se realizuje u partnerstvu sa Evropskom unijom, Švedskom i Danskom, a koji UN Women, UNDP, UNFPA i UNICEF implementiraju kroz saradnju Ujedinjenih nacija sa institucijama Bosne i Hercegovine.

Ovo je jedan od najznačajnijih novih programa u oblasti borbe protiv nasilja nad ženama u BiH i jedinstvena prilika da se direktno čuje kako će se konkretno mijenjati sistem podrške preživjelima, od policije i socijalnih službi do sigurnih kuća i pravosuđa – saopćeno je iz UN Women.

Na jednom mjestu okupit će se više od 120 stručnjaka/inja i praktičara iz 55 gradova, uključujući predstavnike/ce ministarstava, centara za socijalni rad, pravosudnih i zdravstvenih institucija, policije, sigurnih kuća, organizacija žena, osoba s invaliditetom, romskih i LGBTQI+ udruženja, omladinskih inicijativa, vjerskih zajednica i medija.