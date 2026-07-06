Masovna tuča u tuzlanskom naselju Slatina, više osoba povrijeđeno

U tuzlanskom naselju Slatina 1. jula došlo je do fizičkog sukoba više osoba, u kojem je pet učesnika povrijeđeno, dok je policiji predat i pištolj koji se dovodi u vezu s događajem.

Policiji je oko 17:50 sati prijavljeno da se u Ulici Kraljice Katarine više osoba međusobno tuče, te da jedna od njih ima pištolj. Na teren su upućene patrole Policijske stanice Centar, koje su potvrdile navode iz prijave i na mjestu događaja zatekle šest osoba, tri iz Tuzle i tri iz Brčkog.

“Zatečeno je šest lica i to: Z.E. (1953), S.E. (1969), D. E. (2003) iz Tuzle i S.B. ( 1972), S.B. (1974) i M.B. (2002) iz Brčkog. Lice S.E. (1969) iz Tuzle zatečena je u narušavanju javnog reda i mira, gdje je fizički napadala na S. B. (1974) i M.B. (2002) te se oglušila na naredbe ovlaštenih službenih lica, iz kojih razloga je S.E. lišena slobode zbog počinjenog prekršaja po Zakonu o javnom redu i miru TK-a, te će protiv iste biti pokrenut prekršajni postupak. Ostali učesnici u događaju zatečeni su na mjestu događaja sa povredama, kao i pištolj koji je S.B. (1972) iz Brčkog u međusobnoj tuči sa Z.E i D.E. oteo od Z.E., koji je predat policiji.

U ovom događaju povrijeđeni su Z.E., D.E., S.B., S.B., i M.B., kojima je ukazana medicinska pomoć u SHMP Doma zdravlja Tuzla i JZU UKC Tuzla, gdje su kod Z.E. konstatovane teške tjelesne povrede na Odjeljenju ortopedije, ali je isti otpušten na kućno liječenje, dok su ostali sudionici događaja zadobili lakše ili povrede o kojima se dežurni ljekari nisu izjasnili” – saopćeno je iz Uprave policije MUP-a TK.

U sukobu je povrijeđeno pet osoba. Medicinska pomoć ukazana im je u Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla i Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Kod jedne osobe konstatovane su teške tjelesne povrede na Odjeljenju ortopedije, nakon čega je puštena na kućno liječenje. Ostali učesnici zadobili su lakše povrede ili se ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda.

Policija je na mjestu događaja pronašla i pištolj, koji je, prema navodima iz prijave, bio povezan s jednim od učesnika sukoba. Oružje je predato policijskim službenicima.

O slučaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Istražitelji Odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla obavili su uviđaj i nastavljaju rad na rasvjetljavanju svih okolnosti događaja.

Nakon dokumentovanja predmeta, Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona bit će dostavljen odgovarajući izvještaj zbog sumnje na krivično djelo teška tjelesna povreda, dok policija nastavlja postupati i u dijelu koji se odnosi na prekršaje učesnika događaja.