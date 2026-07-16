Medicinski fakultet u Tuzli prvi u BiH akreditovao sve studijske programe

Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli postao je prvi fakultet ove vrste u Bosni i Hercegovini koji ima akreditovane sve studijske programe, saopćeno je nakon svečane ceremonije održane u prostorijama ove visokoškolske ustanove.

Rješenje o akreditaciji dekanu Medicinskog fakulteta prof. dr. Faridu Ljuci uručio je ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović, zajedno sa pomoćnicom ministra Alisom Memić.

Akreditaciji je prethodila detaljna evaluacija komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine. Komisija je nakon provedene procjene preporučila potpunu akreditaciju studijskih programa.

Omerović je čestitao rukovodstvu i zaposlenicima Fakulteta na uspješno završenom procesu, naglasivši da će resorno ministarstvo nastaviti pružati podršku realizaciji strateških projekata. Poseban fokus bit će na nabavci savremene opreme potrebne za unapređenje nastave i naučnoistraživačkog rada.

Dekan Farid Ljuca ocijenio je da akreditacija predstavlja važan rezultat za budući razvoj Medicinskog fakulteta, njegove studente, ali i zdravstveni sistem u cjelini.

Ceremoniji su prisustvovali predstavnici Univerziteta u Tuzli, uprave Fakulteta, studentske službe, saradnika, studenata i studentskih udruženja „SV Medicus“ i „BoHeMSA LC Tuzla“.