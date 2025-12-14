Međunarodni aerodrom Tuzla unaprijedio rasvjetu piste, povećana vidljivost i sigurnost operacija

Međunarodni aerodrom Tuzla uspješno je realizovao projekat instalacije centralne linijske rasvjete piste s razmakom od 15 metara, čime je značajno unaprijeđena kategorija vidljivosti i povećana operativna pouzdanost aerodroma.

Kako je saopćeno, novi sistem rasvjete predstavlja viši tehnički standard u odnosu na postojeća rješenja u Bosni i Hercegovini, gdje se na većini aerodroma koristi razmak od 30 metara između svjetala.

„Ugradnjom centralne linijske rasvjete piste s razmakom od 15 metara unaprijeđena je kategorija vidljivosti, što direktno doprinosi većoj sigurnosti i pouzdanosti avionskih operacija“, naveli su iz Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Dodali su da realizovani projekat predstavlja značajan iskorak ka primjeni evropskih tehničkih standarda u oblasti aerodromske infrastrukture.

„Ovaj projekat je dodatni korak ka usklađivanju sa savremenim evropskim praksama i jačanju kapaciteta Međunarodnog aerodroma Tuzla za sigurno i efikasno odvijanje zračnog saobraćaja“, istaknuto je u saopćenju.

Iz Aerodroma Tuzla poručuju da će nastaviti ulaganja u infrastrukturu s ciljem unapređenja sigurnosti, pouzdanosti i kvaliteta usluga za aviokompanije i putnike.