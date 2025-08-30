Međunarodni dan nestalih obilježen u Tuzli: Porodice su srce procesa i zaslužuju istinu o najmilijima

Žrtve nisu samo broj, već trajne rane, a njihove porodice su srce procesa traženja 7581 nestale osobe u Bosni i Hercegovini, poručeno je na obilježavanju Međunarodog dana nestalih u Tuzli.

Već tri decenije u Bosni i Hercegovini ukazujemo javnosti da je svaka informacija o nestalima od neprocjenjive važnosti za istinu, za pravdu i za unutrašnji mir porodica koje još uvijek tragaju za svojim najmilijima odnosno za 7.581 nestalom osobom, kazala je Emza Fazlić, glasnogovornica Instituta za nestale osobe u BiH.

„Žrtve nisu samo broj, već trajne rane. Odavanje počasti znači slušati glasove njihovih porodica. Porodice ostaju zarobljene u boli bez osnovnih pravada saznaju istinu o svojim najmilijima. Takvi zločini ne zastarijevaju, a najvažnije je da se porodicima osigura istina. Ovo nisu samo pojedinačne tragedije već pojedinačne rane koje vječno stoje otvorene”, poručila je Agnes Picod, šefica Ureda visokog komesara za ljudska prava pri UN-u.

Ovaj dan je prilika i da se onima koji još uvijek tragaju za posmrtnim ostacima članova svojih porodica pruži podrška u potrazi za istinom i pravdom, a više od 26.000 pronađenih, napor su koji su uložili mnogi partneri u traženju nestalih.

„Svaka porodica nosi svoju bol i priču i hrabrost koja godinama inspiriše sve nas. Naša misija nije tehnički zadatak, već obaveza koja prelazi i granice i generacije”, rekla je Elma Majstorić Ninković iz ICMP-a.

Podsjetila je da je pronađeni broj nestalih ogroman rezultat, da su porodice srce i snaga procesa, te da je oko 100.000 ljudi dobrovoljno doniralo svoj DNK kako bi pomogli potrazi. Njihova borba, naglasila je, nije samo za porodicu, već za cijelo društvo.

Irfan Sulejmani iz Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa, naglasio je da će ova organizacija nastaviti podržavati potragu za nestalima i tražiti od institucija BiH da jače rade na ovom procesu. Dodao je da će Crveni križ uvijek biti zagovornik prava porodica da saznaju istinu o svojim najmilijima.

„Danas stojimo zajedno u tišini i dostojanstvu, suočeni sa jednom od najdubljih rana koje je ostavio rat u BiH. Uvijek ćemo ostati zagovornici prava porodica da saznaju istinu. Bez njihove snage i upornosti ništa od do sadaurađenog ne bi bilo moguće“, kaže Sulejmani.

“Jedan dan sjećanja, cijeli život čekanja” poruka je ovogodišnjeg obilježavanja Međunarodnog dana nestalih osoba. Predsjednica Udruženja žrtava Foča 92-95, Midheta Kaloper, poručila je da je žalosno što predstavnici državnih institucija nisu došli, iako su porodice uložile napore da dobiju odgovore o svojim najmilijima.

„Nije malo 33 godine čekanja. Žeo mi je što ovdje nema predstavnika institucija BiH da im po ko zna koji put pošaljemo poruku, gdje su naši najmiliji. To je pitanje svih nas u BiH. Zar je moguće da baš niko ne zna gdje su“, rekla je Kaloper.

“Više ste vi, porodice žrtava, učinili za pomirenje u BiH nego svi političari zajedno”, poruka je Nikole Perišića, predsjedavajućeg Kolegija direktora INO BiH upućena tokom obilježavanja Međunarodnog dana nestalih osoba.

„Da li smo ipunili svoju misiju mi u INO BiH na vama je da sudite. Naša vodilja je bila da na human način s porodicama ispunimo tu misiju. Trenutna svijest svih nivoa vlasti u BiH, nažalost svjedoči tome da nemaju sluha za bol porodica, koje su više uradile nego oni svi zajedno“, poručio je Perišić.

Međunarodni dan nestalih obilježava se 30. augusta, kao dan prisjećanja i odavanja počasti desetinama hiljada osoba širom svijeta nestalih u oružanim sukobima, zločinima počinjenim protiv čovječnosti ili usljed kršenja osnovnih ljudskih prava.