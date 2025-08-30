Međunarodni je dan nestalih osoba, u Tuzli centralna manifestacija

Međunarodni dan nestalih osoba obilježava se svakog 30. augusta. Tog dana prisjećamo se svih osoba koje se smatraju nestalima bez obzira da li su nestale tokom ratnih zbivanja, ili su bile žrtve počinjenih zločina protiv čovječnosti, odnosno kršenja ljudskih prava, a čije su nam sudbine i mjesta ukopa nepoznati.

Uslijed sukoba 1990-ih, na zapadnom Balkanu je nestalo je preko 40,000 osoba.

Do danas je pronađeno preko 70 posto tih osoba zajedničkim i kontinuiranim radom organa uz podršku Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP) i uz opsežno i aktivno učešće porodica nestalih osoba.

Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine i njegov Savjetodavni odbor, u saradnji s Međunarodnim komitetom Crvenog križa (MKCK), danas će na Trgu slobode u Tuzli organizovati centralnu manifestaciju povodom Međunarodnog dana nestalih osoba.

Pod motom “Jedan dan sjećanja, cijeli život čekanja” okupljanje učesnika počinje u 11.00 sati kod kipova Ismeta Mujezinovića i Meše Selimovića, odakle će mirnom šetnjom doći na Trg slobode. Program, koji traje do 14.00 sati, uključuje obraćanja predstavnika domaćih i međunarodnih institucija, među kojima su članovi Predsjedništva BiH, Parlamentarne skupštine BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Vlade Tuzlanskog kantona, Grada Tuzle, Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP) i Društva Crvenog krsta/križa BiH.