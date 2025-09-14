Međunarodni kup u podvodnoj fotografiji „Lukavac 2025“ okupio ronioce iz regiona

Tokom vikenda, 13. i 14. septembra, na jezeru Kop Šićki Brod održan je Međunarodni kup u podvodnoj fotografiji „Lukavac 2025“, na kojem su se takmičili ronioci iz Zagreba, Beograda, Bele Crkve, Novog Sada, Pančeva, Temerina, Subotice, Sarajeva, Bijeljine, Prijedora, Bihaća i Lukavca.

Učesnici su se nadmetali u kategorijama DSLR i Kompakt aparata na četiri zadane teme: Ambijent, Makro, Riba i Kreativa. Takmičari su, kako je istaknuto, načinili izuzetno kvalitetne fotografije koje otkrivaju ljepotu podvodnog svijeta, približavajući ga i onima koji ne rone.

Žiri u sastavu Branislav Danevski (Hrvatska), Adnan Drnda (BiH), Samir Solaković (BiH) i Miloš Prelević (Srbija) imao je zahtjevan zadatak da odabere najbolje radove.

U kategoriji DSLR aparata prvo mjesto osvojio je Nermin Skula iz Kluba vodenih sportova „Scuba“ Sarajevo, drugo Nikola Doder iz Ronilačkog kluba „Svet ronjenja“ Pančevo, dok je treće pripalo Davidu Damjanoviću iz beogradskog kluba „Calypso“.

U kategoriji Kompakt aparata slavili su domaćini – prvo mjesto zauzeo je Faruk Kahrić iz Eko-ronilačke grupe invalida Lukavac, drugo Elvir Mahmutović iz istog kluba, a treće Miroslav Tešić iz Ronilačkog kluba „Panteri“ Bijeljina.

U ekipnom plasmanu najuspješnija je bila Eko-ronilačka grupa invalida Lukavac, drugo mjesto osvojio je „Scuba“ Sarajevo, a treće Klub za podvodne aktivnosti Bela Crkva.

Posebnu Best of show nagradu dobio je Miroslav Tešić iz „Pantera“ Bijeljina za fotografiju ambijenta.

Najboljima su uručene medalje, pehari i vrijedne nagrade.