Međunarodni simpozij „Sport i zdravlje“ 28. novembra u Tuzli

Međunarodni simpozij Sport i zdravlje biće održan u petak, 28. novembra 2025. godine, u hotelu Salis u Tuzli, gdje Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli organizuje osamnaesto izdanje ovog stručnog skupa sa početkom u deset sati.

Riječ je o događaju koji već godinama okuplja stručnjake iz sportskih i društvenih nauka, psihologije i kineziologije, kao i predstavnike sportskih institucija, a sve s ciljem razmjene savremenih naučnih saznanja i iskustava o povezanosti sporta, obrazovanja i zdravlja.

Skup je namijenjen nastavnicima tjelesnog i zdravstvenog odgoja, univerzitetskim profesorima i asistentima, stručnjacima iz sporta i zdravstva, trenerima, predstavnicima sportskih klubova i saveza, ali i studentima koji se pripremaju za rad u sportskim naukama. Ovogodišnji simpozij posebno će se baviti transformacijom tjelesnog odgoja u okviru modela cjelodnevne osnovne škole, psihološkim aspektima tjelesne neaktivnosti te ulogom fakulteta sporta u dugoročnom sportskom razvoju i povezivanju nauke sa sportskom praksom.

Organizatori ističu da će susret ponuditi prostor za razgovor o izazovima savremenog društva u kojem je fizička aktivnost sve više potisnuta, a istovremeno ključna za zdravlje mladih generacija. Učesnicima će biti predstavljeni radovi i analize koji pokazuju kako se obrazovni sistem može prilagoditi potrebama djece u cjelodnevnom boravku, kao i kolika je uloga akademske zajednice u razvoju sportskih programa koji prate savremene trendove. Simpozij Sport i zdravlje još jednom će Tuzlu staviti u centar stručne rasprave o sportu i njegovom značaju u obrazovanju i svakodnevnom životu.