Medžlis IZ Tuzla raspisao konkurs za stipendije učenicima i studentima

Medžlis Islamske zajednice Tuzla raspisao je konkurs za dodjelu stipendija učenicima osnovnih i srednjih škola te studentima prvog ciklusa studija za školsku i akademsku 2025/2026. godinu. Stipendije će se isplaćivati u periodu januar–jun 2026. godine u iznosima: 100 KM za osnovce, 150 KM za srednjoškolce i 200 KM za studente mjesečno.

Pravo na stipendiju imaju učenici i studenti koji su članovi Medžlisa IZ Tuzla, državljani BiH, sa prebivalištem na području Medžlisa Tuzla, redovno pohađaju školu ili fakultet, ne primaju druge stipendije i ne obnavljaju razred/godinu. Studenti završne godine prvog ciklusa studija ne smiju biti stariji od 26 godina, osim kod studija koji traju pet ili šest godina, kada je granica 28 godina.

Uz prijavu, kandidati trebaju dostaviti dokumente kao što su kopija članske knjižice, mišljenje imama, kopija indeksa ili đačke knjižice, potvrde o prosjeku ocjena, kućna lista, potvrde o primanjima porodice, te ostale relevantne potvrde i izjave.

Prijave se podnose lično u prostorijama Medžlisa Tuzla ili putem pošte na adresu: ul. „Turalibegova 25A”, 75000 Tuzla, s naznakom „Prijava na konkurs za stipendije“. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave konkursa, odnosno do 23. januara 2026.

Komisija za dodjelu stipendija bodovat će kandidate prema uspjehu u školovanju, statusu porodice i mjesečnim primanjima domaćinstva. Konačna lista stipendista bit će objavljena na oglasnoj tabli i web stranici Medžlisa, nakon čega će sa korisnicima biti zaključeni ugovori o stipendiji.

Obrazac za prijavu dostupan je u prostorijama Medžlisa i na zvaničnoj web stranici www.medzlistuzla.ba.