Stipendije Ministarstva odbrane BiH za pet studenata završne godine

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine objavilo je Javni konkurs za stipendiranje pet studenata završne godine fakulteta u BiH za školsku 2025/2026. godinu. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Zvanja obuhvaćena konkursom

Stipendije su predviđene za po jednog studenta koji se školuju za zvanje:

diplomirani inžinjer mašinstva,

diplomirani inžinjer elektrotehnike,

diplomirani profesor engleskog jezika,

diplomirani inžinjer građevine,

doktor medicine.

Uslovi za prijavu

Kandidati moraju biti upisani ili imati uslove za upis u završnu godinu studija jednog od navedenih zvanja. Pored toga, obavezno je poznavanje engleskog jezika (ALCPT test – najmanje 50 bodova) i rada na računaru (Word, Excel, PowerPoint, Internet).

Svi prijavljeni polagat će test iz engleskog jezika, a nakon toga će s njima biti obavljen intervju. Uspješni kandidati proći će sigurnosnu provjeru koju provodi Ministarstvo odbrane BiH, te ljekarski pregled u nadležnoj ustanovi.

Eliminacioni kriteriji i cilj projekta

Eliminacioni uslovi uključuju ispunjavanje posebnih zahtjeva konkursa, pozitivan rezultat na testu engleskog jezika i uredan ljekarski pregled. Ministarstvo odbrane BiH ovim projektom nastavlja proces podmlađivanja stručnog kadra Oružanih snaga BiH.

Prijave i dodatne informacije

Obrasci za prijavu i detaljne informacije dostupni su na službenoj web stranici Ministarstva odbrane BiH.