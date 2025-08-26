Stipendije Ministarstva odbrane BiH za pet studenata završne godine

Ali Huremović
Stipendije Ministarstva odbrane BiH namijenjene su studentima završne godine. Konkurs predviđa stipendiranje pet studenata različitih fakulteta u školskoj 2025/2026. godini.

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine objavilo je Javni konkurs za stipendiranje pet studenata završne godine fakulteta u BiH za školsku 2025/2026. godinu. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Zvanja obuhvaćena konkursom

Stipendije su predviđene za po jednog studenta koji se školuju za zvanje:

  • diplomirani inžinjer mašinstva,

  • diplomirani inžinjer elektrotehnike,

  • diplomirani profesor engleskog jezika,

  • diplomirani inžinjer građevine,

  • doktor medicine.

Uslovi za prijavu

Kandidati moraju biti upisani ili imati uslove za upis u završnu godinu studija jednog od navedenih zvanja. Pored toga, obavezno je poznavanje engleskog jezika (ALCPT test – najmanje 50 bodova) i rada na računaru (Word, Excel, PowerPoint, Internet).

Svi prijavljeni polagat će test iz engleskog jezika, a nakon toga će s njima biti obavljen intervju. Uspješni kandidati proći će sigurnosnu provjeru koju provodi Ministarstvo odbrane BiH, te ljekarski pregled u nadležnoj ustanovi.

Eliminacioni kriteriji i cilj projekta

Eliminacioni uslovi uključuju ispunjavanje posebnih zahtjeva konkursa, pozitivan rezultat na testu engleskog jezika i uredan ljekarski pregled. Ministarstvo odbrane BiH ovim projektom nastavlja proces podmlađivanja stručnog kadra Oružanih snaga BiH.

Prijave i dodatne informacije

Obrasci za prijavu i detaljne informacije dostupni su na službenoj web stranici Ministarstva odbrane BiH.

