Raspisan konkurs za stipendije nadarenim studentima u Tuzlanskom kantonu

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je konkurs za dodjelu stipendija nadarenim redovnim studentima javnih visokoškolskih ustanova za akademsku 2025/2026. godinu.

Pravo na prijavu imaju studenti koji pohađaju prvi ili integrisani prvi i drugi ciklus studija na visokoškolskim ustanovama koje djeluju na području Tuzlanskog kantona. Stipendije su namijenjene studentima koji ostvaruju izuzetne rezultate i pokazuju talent u naučno-istraživačkom, umjetničkom ili sportskom radu.

Cilj programa je pružiti podršku mladim ljudima koji svojim znanjem i zalaganjem doprinose razvoju zajednice i afirmaciji nauke i obrazovanja.

Prijave se podnose lično ili putem preporučene pošte na adresu: Fra Grge Martića 8, 75000 Tuzla, uz obaveznu napomenu na koverti: „Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija nadarenim redovnim studentima javne visokoškolske ustanove“.

Uz prijavu je potrebno priložiti uvjerenje o statusu studenta i drugu dokumentaciju propisanu Odlukom o uslovima, kriterijima i postupku dodjele stipendija. Konkurs ostaje otvoren 15 dana – od 20. oktobra do 4. novembra 2025. godine.