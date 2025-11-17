Mehemed Vukalić osuđen na 42 godine zatvora za trostruko ubistvo

Kantonalni sud u Bihaću danas je izrekao prvostepenu presudu Mehemedu Vukaliću, osudivši ga na 42 godine zatvora zbog trostrukog ubistva počinjenog u Sanskom Mostu u augustu 2024. godine. Riječ je o jednom od najtežih zločina koji su u posljednjim decenijama potresli Unsko-sanski kanton, a osuđeni ima pravo uložiti žalbu na ovu odluku.

Zločin se dogodio u prostorijama Gimnazije u Sanskom Mostu, gdje je Vukalić usmrtio troje zaposlenika škole: direktora Nijaza Halilovića, sekretaricu Nisvetu Kljunić i profesoricu engleskog jezika Gordanu Midžan. Prema spisima predmeta, u školu je ušao naoružan automatskom puškom tipa kalašnjikov, koju je nezakonito posjedovao. Nakon što je u kabinetima pucao u troje radnika škole, pokušao je oduzeti i vlastiti život pucajući sebi u grudi.

Brza intervencija ljekara Kliničkog centra u Banjoj Luci, gdje je hitno prebačen i operisan, spasila mu je život. Nakon oporavka Vukalić je smješten u pritvor, gdje je dočekao početak sudskog postupka.

Optužnicu protiv njega Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona podiglo je u novembru prošle godine, tereteći ga za teško ubistvo te neovlašteno posjedovanje oružja. Na suđenju su izneseni detalji o samom toku događaja, uz prijedlog Tužilaštva da se izrekne jedna od najstrožih kazni, s obrazloženjem da je riječ o brutalnom činu koji je ostavio duboke posljedice na cijelu zajednicu.

Na glavnom pretresu Vukalić je priznao počinjeni zločin i izrazio kajanje, ali je sud zaključio da težina, hladnokrvnost i posljedice njegovog postupka zahtijevaju izuzetno strogu sankciju. Izrečena kazna od 42 godine zatvora jedna je od najviših koje je ovaj sud donio u posljednjim godinama.

Presuda je prvostepena, što znači da odbrana ima pravo žalbe Vrhovnom sudu Federacije BiH, nakon čega će se postupak nastaviti u drugostepenom odlučivanju.