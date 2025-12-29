Kantonalni sud pojasnio zašto je Vejsil Halilović dobio tri godine zatvora

RTV SLON

U vezi prvostepene presude ovog suda od 23.12.2025. godine kojom je optuženom Vejsilu Haliloviću, po osnovu priznanja krivnje, zbog krivičnog djela Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa u vezi sa krivičnim djelom Ugrožavanje javnog prometa zbog omamljenosti, izrečena kazna zatvora u trajanju od 3 godine i sigurnosna mjera zabrana upravljanja prijevoznim sredstvom „B“ kategorije u trajanju od 3 godine, obavještavamo javnost o sljedećem:

Vijeće Kantonalnog suda u Tuzli navedenu presudu je donijelo na osnovu Zakona o Krivičnom postupku i Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, a po optužnici Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, kojom je imenovani optužen za krivično djelo Teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa iz člana 336. stav 2. Krivičnog zakona FBiH u vezi sa krivičnim djelom Ugrožavanje javnog prometa zbog omamljenosti iz člana 333. stav 1. istog Zakona. Dakle, iako je ovim krivičnim djelom prouzrokovana smrt jedne osobe, ne radi se o krivičnom djelu Ubistvo, u kojem slučaju su propisane strožije kazne pa čak i kazne dugotrajnog zatvora.

Ovaj sud se pri odlučivanju, uz primjenu zakonskih propisa, vodio i dosadašnjom sudskom praksom Vrhovnog suda FBiH, koji je presude Kantonalnog suda u Tuzli, u predmetima protiv optuženih za krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa počinjena pod sličnim okolnostima, u kojima su optuženima izricane kazne zatvora u trajanju od jedne godine do tri godine i šest mjeseci, u žalbenom postupku uglavnom potvrđivao, ili preinačavao u odlukama o kazni na način da su kazne povećavane najčešće za godinu dana, a u nekim predmetima i smanjene.

Napominjemo da presuda protiv optuženog Vejsila Halilovića nije pravosnažna i da stranke imaju pravo žalbe Vrhovnom sudu FBiH u roku od 15 dana od dana prijema otpravka presude.

Imajući u vidu da prvostepena presuda iz koje bi se vidjelo koje je okolnosti sud cijenio kao olakšavajuće ili otežavajuće prilikom donošenja iste, još nije pismeno izrađena, u ovom trenutku nismo u mogućnosti davati više informacija.

pročitajte i ovo

Vijesti

Mirnes Ajanović: Kallos nastavlja sa zakonitim radom

Istaknuto

Određen pritvor Gordeljeviću zbog razbojništva i napada na policiju u Kalesiji

Istaknuto

Produžen pritvor osumnjičenima za trgovinu ljudima i iskorištavanje maloljetnica

BiH

Mehemed Vukalić osuđen na 42 godine zatvora za trostruko ubistvo

Istaknuto

Dvojici optuženih za razbojništva i teške krađe u Srebreniku izrečene kazne

Tuzla i TK

Kantonalni sud u Tuzli uskoro počinje „Sedmicu sudske nagodbe“

Sport

Triler završnica u Boriku pripala crveno-crnima: Sloboda Energoinvest savladala Borac u derbiju 11. kola

BiH

Povodom nastupanja Nove godine: U FBiH 1. i 2. januar 2026. neradni dani

Tuzla i TK

Porezna uprava Tuzla konkurs za prijem radnika u Kantonalni porezni ured

BiH

Nikšić: Naš cilj je izgraditi Federaciju BiH u kojoj se isplati raditi, ulagati i ostati

Vijesti

BiH u 2025. zadržala kurs sporog, ali stabilnog ekonomskog rasta

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]