Kantonalni sud pojasnio zašto je Vejsil Halilović dobio tri godine zatvora

U vezi prvostepene presude ovog suda od 23.12.2025. godine kojom je optuženom Vejsilu Haliloviću, po osnovu priznanja krivnje, zbog krivičnog djela Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa u vezi sa krivičnim djelom Ugrožavanje javnog prometa zbog omamljenosti, izrečena kazna zatvora u trajanju od 3 godine i sigurnosna mjera zabrana upravljanja prijevoznim sredstvom „B“ kategorije u trajanju od 3 godine, obavještavamo javnost o sljedećem:

Vijeće Kantonalnog suda u Tuzli navedenu presudu je donijelo na osnovu Zakona o Krivičnom postupku i Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, a po optužnici Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, kojom je imenovani optužen za krivično djelo Teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa iz člana 336. stav 2. Krivičnog zakona FBiH u vezi sa krivičnim djelom Ugrožavanje javnog prometa zbog omamljenosti iz člana 333. stav 1. istog Zakona. Dakle, iako je ovim krivičnim djelom prouzrokovana smrt jedne osobe, ne radi se o krivičnom djelu Ubistvo, u kojem slučaju su propisane strožije kazne pa čak i kazne dugotrajnog zatvora.

Ovaj sud se pri odlučivanju, uz primjenu zakonskih propisa, vodio i dosadašnjom sudskom praksom Vrhovnog suda FBiH, koji je presude Kantonalnog suda u Tuzli, u predmetima protiv optuženih za krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa počinjena pod sličnim okolnostima, u kojima su optuženima izricane kazne zatvora u trajanju od jedne godine do tri godine i šest mjeseci, u žalbenom postupku uglavnom potvrđivao, ili preinačavao u odlukama o kazni na način da su kazne povećavane najčešće za godinu dana, a u nekim predmetima i smanjene.

Napominjemo da presuda protiv optuženog Vejsila Halilovića nije pravosnažna i da stranke imaju pravo žalbe Vrhovnom sudu FBiH u roku od 15 dana od dana prijema otpravka presude.

Imajući u vidu da prvostepena presuda iz koje bi se vidjelo koje je okolnosti sud cijenio kao olakšavajuće ili otežavajuće prilikom donošenja iste, još nije pismeno izrađena, u ovom trenutku nismo u mogućnosti davati više informacija.