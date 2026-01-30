Kantonalni sud u Tuzli odredio jednomjesečni pritvor Amelu Šehiću

Nedžida Sprečaković
Dokazi iz Sky aplikacije ne mogu biti korišteni u krivičnom postupku, zaključio je Kantonalni sud u Tuzli u novoj presudi.

Kantonalni sud u Tuzli, po sudiji za prethodni postupak, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenog Amela Šehića, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa u vezi sa krivičnim djelom Ugrožavanje javnog prometa zbog omamljenosti, donio je rješenje kojim je osumnjičenom određen pritvor u trajanju mjesec dana.

Šehić je osumnjičen da je dana 26. januara 2026. godine na magistralnom putu M-17.1 u mjestu Dubrave Gornje u blizini Živinica, u alkoholiziranom stanju i bez vozačke dozvole koja mu je prethodno oduzeta po ranijim prekršajima u saobraćaju, svjestan da je nesposoban za sigurnu vožnju, upravljao vozilom neprilagođenom brzinom, izgubio kontrolu, sletio sa ceste i udario u betonski stup rasvjete. Tom prilikom je smrtno stradao saputnik u vozilu A.M., dvije osobe koje su bile u vozilu teže, a jedna osoba lakše povrijeđena.

Sud je utvrdio da je prijedlog za određivanje pritvora osnovan iz razloga propisanih odredbom člana 146. stav 1. tačka c.) Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH, odnosno zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi osumnjičeni mogao ponoviti krivično djelo.

