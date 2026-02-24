Određen pritvor Tuzlaku zbog pljačke i pucanja na policajca u Gračanici

Arnela Šiljković - Bojić
Foto: RTV Slon/ Kantonalni sud

Kantonalni sud u Tuzli, po sudiji za prethodni postupak, u krivičnom predmetu protiv Kasima Đulbegovića, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo Ubistvo (u pokušaju), postupajući po prijedlogu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona za određivanje pritvora, donio je rješenje kojim je osumnjičenom određen pritvor u trajanju od mjesec dana.

Imenovani je osumnjičen da je u popodnevnim satima 21. februara 2026. godine, nakon što je kao saučesnik izvršio krivično djelo krađe u jednom supermarketu u Gračanici, bježeći od zaštitara, iz pištolja ispalio jedan hitac prema policijskom službeniku u civilu koji je pokušao da ga stavi pod kontrolu izdajući mu glasne naredbe da se zaustavi, odbaci oružje i pritom mu pokazujući službenu legitimaciju, na što se osumnjičeni oglušio. Metak je prošao ispod pazuha lijeve ruke policijskog službenika, koji je potom savladao osumnjičenog, nakog čega je isti lišen slobode.

Sud je utvrdio da postoje naročite okolnosti koje opravdavaju bojazan da će boravkom na slobodi osumnjičeni ponoviti krivično djelo, kako se osnovano navodi u prijedlogu tužilaštva za određivanje pritvora, čime su ispunjeni zakonski uvjeti iz člana 146. stav 1. tačka c) ZKP FBiH za određivanje pritvora osumnjičenom.

 

pročitajte i ovo

Vijesti

Ukinut pritvor Ahmedu Kastratiju, optuženom za ubistvo Saše Vilušića

Tuzla i TK

Pokušao ubiti policajca: Tužilaštvo TK traži pritvor za muškarca iz Tuzle

Istaknuto

Predložena mjera pritvora za Rifeta Berkovića (37)

Vijesti

Presuda za ubistvo u Tuzli, optuženi dobio preko 10 godina zatvora

Tuzla i TK

Određen pritvor osumnjičenom iz Lukavca, policija zaplijenila arsenal oružja i narkotike

Vijesti

Kantonalni sud u Tuzli odredio jednomjesečni pritvor Amelu Šehiću

Vijesti

Bećirović primio u nastupnu posjetu novoimenovanu ambasadoricu Države Palestine u BiH

Vijesti

Preminula nana Džanana Muse, upitan dolazak na okupljanje reprezentacije

Vijesti

Ukinut pritvor Ahmedu Kastratiju, optuženom za ubistvo Saše Vilušića

Vijesti

Pretresi u TK: Zaplijenjene veće količine droge

Vijesti

Vlada FBiH mijenja stav o uvođenju carina na čelik

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]