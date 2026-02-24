Određen pritvor Tuzlaku zbog pljačke i pucanja na policajca u Gračanici

Kantonalni sud u Tuzli, po sudiji za prethodni postupak, u krivičnom predmetu protiv Kasima Đulbegovića, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo Ubistvo (u pokušaju), postupajući po prijedlogu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona za određivanje pritvora, donio je rješenje kojim je osumnjičenom određen pritvor u trajanju od mjesec dana.

Imenovani je osumnjičen da je u popodnevnim satima 21. februara 2026. godine, nakon što je kao saučesnik izvršio krivično djelo krađe u jednom supermarketu u Gračanici, bježeći od zaštitara, iz pištolja ispalio jedan hitac prema policijskom službeniku u civilu koji je pokušao da ga stavi pod kontrolu izdajući mu glasne naredbe da se zaustavi, odbaci oružje i pritom mu pokazujući službenu legitimaciju, na što se osumnjičeni oglušio. Metak je prošao ispod pazuha lijeve ruke policijskog službenika, koji je potom savladao osumnjičenog, nakog čega je isti lišen slobode.

Sud je utvrdio da postoje naročite okolnosti koje opravdavaju bojazan da će boravkom na slobodi osumnjičeni ponoviti krivično djelo, kako se osnovano navodi u prijedlogu tužilaštva za određivanje pritvora, čime su ispunjeni zakonski uvjeti iz člana 146. stav 1. tačka c) ZKP FBiH za određivanje pritvora osumnjičenom.