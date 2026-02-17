Ministar Adnan Delić pojasnio neradne dane za Dan nezavisnosti BiH

Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike
Foto: Arhiva

Ministar rada i socijalne politike Federacije BiH Adnan Delić pojasnio je neradne dane za Dan nezavisnosti BiH, nakon što su brojni građani postavili pitanje da li će ponedjeljak, 2. mart, biti proglašen neradnim danom jer je 1. mart ove godine pao u nedjelju.

Delić je naglasio da se Zakon o državnim praznicima nije mijenjao i da je Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine zakonom definisan kao praznik koji se obilježava na dan kada pada.

U svom obraćanju ministar je podsjetio da je Zakon o proglašenju 1. marta Danom nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine donesen 6. marta 1995. godine, te da se u njemu jasno navodi da je 1. mart državni praznik.

Prema njegovim riječima, upravo zbog toga Dan nezavisnosti treba obilježiti 1. marta, dostojanstveno i ponosno, uz zastave u gradovima i ulicama, te uz svijest o značaju datuma.

Ministar je podsjetio i da je Vlada Federacije BiH prethodnih godina, kada je 1. mart padao u nedjelju, odlukom proglašavala 2. mart neradnim, te da Vlada i sada ima pravo donijeti takvu odluku.

Ipak, Delić je poručio da smatra kako se država voli i gradi radom, a ne neradnim danima, navodeći da se neradni dani najčešće odnose na zaposlene u javnom sektoru, dok radnici u privatnom sektoru u velikom broju slučajeva moraju raditi i praznicima.

„Patriotizam ne pokazujemo neradom, nego odgovornošću i radom“, poručio je Delić.

Dodao je da, ukoliko neko želi iskoristiti praznik za putovanje ili privatne aktivnosti, treba uzeti slobodan dan, a ne takvu odluku predstavljati kao patriotizam.

Na kraju je istakao da se domovina voli svaki dan, a njen Dan nezavisnosti obilježava se na datum kada i pada.

