Pušteni nalozi za februar, za naknade roditeljima njegovateljima 3.481.880 KM

Naknade roditeljima njegovateljima za februar puštene su u ukupnom iznosu od 3.481.880 KM, objavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Informacija je objavljena na društvenim mrežama uz poruku da se radi o sredstvima za isplatu naknada roditeljima njegovateljima za februar. Prema objavi, riječ je o iznosu od 3.481.880 konvertibilnih maraka.

Naknade roditeljima njegovateljima predstavljaju važan vid podrške porodicama koje svakodnevno brinu o članovima domaćinstva kojima je potrebna stalna njega i pomoć. Ova izdvajanja imaju poseban značaj za roditelje koji zbog brige o djetetu ili članu porodice često nisu u mogućnosti da rade puno radno vrijeme ili da ostvare druge prihode.

Objava o tome da su nalozi pušteni znači da se isplata sada očekuje prema bankama i korisnicima u narednom periodu, u skladu sa uobičajenom procedurom.