Prednacrt zakona u javnoj raspravi: Uvodi se licenciranje i veća zaštita socijalnih radnika u FBiH

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je u javnu raspravu Prednacrt zakona o osnovama stručnog rada u sistemu socijalne i dječije zaštite, koji po prvi put na nivou Federacije Bosne i Hercegovine uređuje profesionalni status stručnih radnika u ovoj oblasti.

Predloženim zakonom uvodi se obavezno licenciranje stručnih radnika, sistem supervizije i kontinuiranog stručnog usavršavanja, dok se istovremeno preciznije definišu njihova profesionalna autonomija i odgovornost u radu.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić istakao je da je cilj zakona uspostaviti jedinstven okvir koji štiti naziv i djelatnost socijalnog radnika, ali i jača profesionalni autoritet u obavljanju ovog posla.

Prema njegovim riječima, stručnjaci u sistemu socijalne zaštite često donose izuzetno teške i osjetljive odluke, poput izuzimanja djeteta iz porodice, zbog čega je važno da imaju jasnu institucionalnu zaštitu i definisan profesionalni status.

Zakon je pripreman u saradnji s predstavnicima akademske zajednice, centrima za socijalni rad i međunarodnim organizacijama, s ciljem da predložena rješenja budu primjenjiva u praksi i prilagođena stvarnim potrebama sistema socijalne zaštite.

Ministar Delić je podsjetio i da Federalno ministarstvo rada i socijalne politike već tri godine zagovara izmjene Krivičnog zakona Federacije BiH kako bi socijalni radnici dobili status službene osobe.

Takav status bi, kako je pojasnio, omogućio veću sigurnost socijalnim radnicima na terenu, ali i drugačiji položaj u sudskim postupcima, gdje ne bi učestvovali samo kao svjedoci, već kao nosioci stručnog postupka.

Nakon završetka javne rasprave i prikupljanja mišljenja kantona, zakon bi trebao ući u zvaničnu parlamentarnu proceduru. S obzirom na to da je trenutno u formi prednacrta, predviđeno je da prođe kroz dva čitanja u Parlamentu prije konačnog usvajanja.