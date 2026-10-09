Misteriozne osobe u crnom se pojavile u još jednom bh. gradu

Misteriozne osobe u crnom, za koje pojedini stanovnici Bugojna tvrde da se noću pojavljuju na ulicama, ponovo su izazvale pažnju javnosti. Nakon ranijih navoda o njihovom pojavljivanju u naselju Vesela, slične tvrdnje sada dolaze i iz naselja Jaklić, u blizini stadiona.

Informacije o nepoznatim osobama šire se društvenim mrežama, gdje građani objavljuju fotografije i upozoravaju na moguće uznemiravanje stanovništva, posebno djece.

Prema pisanju lokalnog portala Bugojno danas, pojedini građani tvrde da su primijetili osobe odjevene u crno na više lokacija u gradu, ali njihov identitet i razlozi pojavljivanja nisu poznati.

Nakon što su se prethodnih noći pojavile priče o nepoznatim osobama u naselju Vesela, na društvenim mrežama objavljene su i informacije o njihovom navodnom pojavljivanju na Jakliću.

„Evo i na Jakliću kod stadiona prikaza. Ljudi, ne igrajte se, ovo nije šala, nekome će pozliti od straha“, navedeno je u jednoj od objava koje prenosi lokalni portal.

Pojedini stanovnici smatraju da bi se moglo raditi o nečijoj neprimjerenoj šali, dok drugi izražavaju zabrinutost zbog mogućnosti da ovakve pojave izazovu strah među djecom i starijim građanima.

Misteriozne osobe u crnom postale su predmet brojnih komentara i nagađanja na društvenim mrežama.

Među korisnicima se pojavljuju različite teorije, uključujući tvrdnje o organizovanim grupama i sektama, ali za takve navode nema potvrđenih dokaza.

Za sada nije zvanično utvrđeno ko su osobe koje se spominju u objavama, niti je potvrđeno da su njihova pojavljivanja povezana.

Također, nema službene potvrde da su prijavljeni slučajevi povezani s bilo kakvim krivičnim djelom ili stvarnom prijetnjom sigurnosti građana.

Dok se ne utvrde činjenice, stanovnicima se preporučuje da eventualne sumnjive situacije prijave policiji, umjesto širenja neprovjerenih tvrdnji koje mogu izazvati dodatnu uznemirenost.