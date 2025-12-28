MotoMrazevi stižu u Tuzlu: Paketići, druženje i praznična radost za mališane

Moto klub “TUZLA”, uz podršku bratskog Moto kluba Osijek, koji je začetnik ove humanitarne akcije na našim prostorima, i ove godine organizuje tradicionalne MotoMrazeve Tuzla. Dvanaesti po redu Tuzlanski MotoMrazevi biće održani danas, 28. decembra 2025. godine, uz nesebičnu podršku glavnog sponzora NIPEX d.o.o. Tuzla.

Cilj ove manifestacije je, kao i prethodnih godina, obradovati najmlađe sugrađane, posebno djecu bez roditeljskog staranja te djecu sa posebnim potrebama i smetnjama u razvoju.

Program započinje u 10:45 sati polaskom moto-kolone ispred kluba prema Domu za djecu bez roditeljskog staranja Slavinovići. U 11:00 sati planirana je podjela novogodišnjih paketića i druženje sa djecom iz Doma, uz mogućnost vožnje na motorima, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.

U 11:45 sati MotoMrazevi nastavljaju vožnju prema Osnovnoj školi Pazar, gdje će u 12:00 sati, na stadionu OŠ Pazar, biti upriličeno druženje sa mališanima iz udruženja “Hrabro Srce” i “Duga”, koja se bave pomoći djeci sa posebnim potrebama i smetnjama u razvoju. Tom prilikom planirana je podjela novogodišnjih paketića, fotografisanje i druženje sa MotoMrazevima.

Moto-karavana u 12:30 sati kreće prema Trgu slobode, gdje je dolazak planiran u 12:40 sati. Na centralnom gradskom trgu, u organizaciji Grada Tuzla i Turističke zajednice grada Tuzle, biće upriličena proslava Dječije Nove godine. MotoMrazevi će tom prilikom dijeliti slatkiše, družiti se sa djecom te učestvovati u prazničnom programu.

Manifestaciji će se i ove godine pridružiti Djed Mraz u organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva, koji će se kretati u saonicama i na kvadu, umjesto uz tradicionalne sobove.

Tuzlanski MotoMrazevi već dvanaestu godinu zaredom šalju snažnu poruku humanosti i solidarnosti, potvrđujući da je moto ove akcije – “Sve za dječiji osmijeh” – i dalje njena suština.