MRVBiH najoštrije osudio zloupotrebu vjere i prijetnje obrazovnim institucijama

Jasmina Ibrahimović

Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine (MRVBiH) najoštrije osuđuje svaku zloupotrebu vjere i manipulaciju vjerskim osjećajima u cilju širenja straha, nesigurnosti i podjela u društvu. Prijetnje upućene obrazovnim institucijama, koje se pozivaju na vjerski identitet i koriste ekstremističku retoriku, predstavljaju opasan pokušaj destabilizacije društva i narušavanja međusobnog povjerenja među građanima.

– Ovakvi postupci nemaju nikakve veze sa autentičnim vjerskim učenjima, niti sa vrijednostima koje vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini njeguju. Posebno naglašavamo da vjerske zajednice odlučno odbacuje nasilje, prijetnje i ucjene, naročito kada su usmjerene prema djeci i obrazovnim ustanovama. Pozivamo nadležne organe da hitno, temeljno i odgovorno istraže ove prijetnje, te da procesuiraju sve odgovorne u skladu sa zakonom – navodi se u saopćenju iz MRV-a BiH.

Istovremeno, uputilu su podršku učenicima, roditeljima, nastavnicima i svim zaposlenima u obrazovnim institucijama koje su pogođene tim prijetnjama.

MRVBiH poziva građane da ostanu smireni, da ne nasjedaju na provokacije i dezinformacije, te da pokažu međusobnu solidarnost, odgovornost i povjerenje.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Završeno uređenje pješačko-biciklističke staze na Majevici

Tuzla i TK

Ledo vikend na Panonici: Klizanje, druženje s Ledo Medom i besplatni sladoledi

Vijesti

RAK pokreće postupak protiv RTRS-a zbog priloga o prodaji nekretnina u Istočnom Sarajevu Bošnjacima

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

PROMO

Oživimo želje u BCC Tuzla: Zid želja i praznična magija za cijelu porodicu

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]