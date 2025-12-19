MRVBiH najoštrije osudio zloupotrebu vjere i prijetnje obrazovnim institucijama

Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine (MRVBiH) najoštrije osuđuje svaku zloupotrebu vjere i manipulaciju vjerskim osjećajima u cilju širenja straha, nesigurnosti i podjela u društvu. Prijetnje upućene obrazovnim institucijama, koje se pozivaju na vjerski identitet i koriste ekstremističku retoriku, predstavljaju opasan pokušaj destabilizacije društva i narušavanja međusobnog povjerenja među građanima.

– Ovakvi postupci nemaju nikakve veze sa autentičnim vjerskim učenjima, niti sa vrijednostima koje vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini njeguju. Posebno naglašavamo da vjerske zajednice odlučno odbacuje nasilje, prijetnje i ucjene, naročito kada su usmjerene prema djeci i obrazovnim ustanovama. Pozivamo nadležne organe da hitno, temeljno i odgovorno istraže ove prijetnje, te da procesuiraju sve odgovorne u skladu sa zakonom – navodi se u saopćenju iz MRV-a BiH.

Istovremeno, uputilu su podršku učenicima, roditeljima, nastavnicima i svim zaposlenima u obrazovnim institucijama koje su pogođene tim prijetnjama.

MRVBiH poziva građane da ostanu smireni, da ne nasjedaju na provokacije i dezinformacije, te da pokažu međusobnu solidarnost, odgovornost i povjerenje.