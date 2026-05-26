Muftija tuzlanski uputio čestitku povodom Kurban-bajrama

Muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović uputio je čestitku povodom Kurban-bajrama vjernicima, džematlijama Muftiluka tuzlanskog i svim muslimanima.

“Bismillahir-rahmanir-rahim!

Hvala Allahu, Uzvišenom i Milostivom. Salavate i selame upućujemo plemenitom poslaniku islama Muhammedu, alejhi selam, njegovoj časnoj porodici i ashabima.

U ovim blagoslovljenim danima mjeseca zul-hidždžeta, u našoj dubokoj pokornosti Uzvišenom Bogu iščekujemo Kurban-bajram. Pripremali smo se za ibadete hadža i kurbana, temeljne propise islama, koji u sebi objedinjuju našu istinsku predanost Allahu, dželle šanuhu, i međusobnu privrženost i zajedništvo.

Na časnom Arefatu, danas su se okupili milioni muslimana iz svih krajeva svijeta, svjedočeći da je ibadet hadža pečat naše predanosti i ustrajnosti u slijeđenju propisa vjere. Današnja slika s ovog svetog mjesta, kao i svi ostali obredi u blizini časnog Bejtullaha, nenadmašan su primjer sklada i zajedništva muslimanskog ummeta.

I cjelokupan savremeni svijet, opterećen podjelama, sukobima i nesigurnošću, doista ima primjer u hadžskom okrilju u kojem iščezavaju nepremostive razlike što ih ljudi među sobom stalno proizvode.

U danima Bajrama, kurbanom ćemo iskazati svoju spremnost na žrtvu i odricanje od materijalnog zarad onoga što ima trajnu vrijednost. Potvrdit ćemo ovim ibadetom našu privrženost glavnim propisima islama i odgovornost prema našoj porodici, komšijama a posebno prema slabima i nemoćnima, kojima su naša pažnja i pomoć najpotrebniji.

Kurban-bajram je dragocjena prilika da, kako nas Kur’ani-kerim savjetuje, prihvatimo najčvršće uže koje nas iskrenom vjerom i predanošću povezuje s Bogom Milostivim, kao što nas plemenitim djelom i dobrotom povezuje s drugim ljudima. Takvo uže se ne prekida i ne slabi, ono je postojano i donosi mir u duši.

Molimo Uzvišenog Allaha da u ovom velikom danu Arefata primi dove naših hadžija i sve naše dove. Molimo Ga da u danima Bajrama primi naše kurbane, da ih učini zalogom sigurnosti i napretka naših porodica, te da učvrsti naše zajedništvo i dobro među svim ljudima.

Podijelimo radost ovog velikog blagdana s našim komšijama i prijateljima.

Svima vama braćo i sestre, svim džematlijama Muftiluka tuzlanskog i svim muslimanima upućujem srdačne čestitke povodom Kurban-bajrama.

Bajram šerif mubarek olsun!”