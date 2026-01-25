MUP TK: Uhapšeno 14 osoba nakon tučnjave kod Aerodroma Tuzla

U vezi događaja koji se desio 24. januara 2026. godine ispred Aerodroma Dubrave, u kojem je povrijeđeno više osoba, policija je tokom kriminalističke istrage utvrdila da se 14 lica direktno dovodi u vezu s počinjenjem krivičnog djela, saopćeno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona.

Kako su naveli iz policije, među 14 osumnjičenih je 11 državljana Republike Hrvatske i tri državljanina Bosne i Hercegovine. “Istima je u skladu sa uputama dežurnog kantonalnog tužilaštva oduzeta sloboda”, saopćili su iz MUP-a TK, dodajući da se trenutno nalaze u prostorijama za zadržavanje Uprave policije MUP TK-a.

Prema saopćenju, “nakon kriminalističke obrade isti će biti predati u nadležnost Kantonalnog tužilaštva TK-a”.

Podsjećamo, 24. januara oko 21.55 sati prijavljeno je da je ispred ulaza u Međunarodni aerodrom Dubrave došlo do tuče više lica. Na teren su upućene policijske patrole, timovi za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP TK-a, kao i ekipe hitne medicinske pomoći iz Živinica i Tuzle. Ranije je saopćeno da je u tuči povrijeđeno više osoba, te da je o događaju obaviješteno Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona.