Muškarac iz Srebrenika osumnjičen za pucnjavu i prijetnje, predložen mu pritvor

Arnela Šiljković - Bojić
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Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je sudiji za prethodni postupak Općinskog suda u Gračanici stavilo prijedlog za određivanje mjere pritvora za Samira Kešetovića (40) iz Srebrenika zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti u sticaju sa krivičnim djelima nasilje u porodici i oštećenje tuđe stvari.

On je osumnjičen da je početkom jula 2026. godine u večernjim satima na lokalnom putu na području Gračanice svojim vozilom blokirao prolaz drugom automobilu, te prema dvije osobe koje su bile u automobilu, od kojih je jedna član njegove porodice, uputio ozbiljne prijetnje da će ih usmrtiti.  Potom je ispalio više hitaca iz vatrenog oružja i udarao rukama po automobilu  u kojem su se nalazili oštećeni i oštetio prednje vjetrobransko staklo. Tako je ugroz