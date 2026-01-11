Muškarac kupio tenk za 35 hiljada eura, pa doživio otkriće života kada je zavirio unutra

Britanski zaljubljenik u vojna vozila Nick Mead, vlasnik kompanije Tanks-a-Lot, kupio je tenk Type 69 putem eBaya za 30.000 funti (35.000 eura), s namjerom da ga restaurira i uvrsti u svoju kolekciju od više od 150 oklopnih vozila.

Tokom pregleda rezervoara za gorivo, koji je obavljao zajedno s mehaničarom Todd Chamberlain, umjesto ostataka municije pronađeno je pet zlatnih poluga ukupne težine oko 25 kilograma, čija se vrijednost procjenjuje na oko dva miliona funti, piše Mirror.

„Nismo znali šta učiniti, pa smo pozvali policiju“, izjavio je Chamberlain za britanski tabloid The Sun. Policija je odmah zaplijenila zlato i izdala potvrdu o preuzimanju, a naknadna istraga ukazala je na to da je riječ o plijenu iračkih vojnika iz Kuvajta tokom Zaljevskog rata. Prema dostupnim informacijama, vojnici su navodno izrezali otvor na rezervoaru za gorivo i u njega sakrili zlato, prije nego što je tenk zarobljen i kasnije prodan u Veliku Britaniju.

Mead je poručio da mu nalaz zlata nije bio presudan. „Čak i ako ne dobijem ništa od tog zlata nazad, i dalje ću imati svoje prekrasne tenkove“, rekao je. Kasnije je, međutim, izrazio žaljenje što je prijavio pronalazak, navodeći da za to nije dobio nikakvu nagradu niti naknadu.

Ovo nije prvi put da se Mead našao u centru pažnje javnosti. Nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, donirao je ili prodao više od 100 vojnih vozila Ukrajini.