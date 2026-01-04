MVP BiH: Maduro je diktator, svijet bi bio bolje mjesto bez takvih vladara

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine oglasilo se povodom aktuelne situacije u Venecueli i hapšenja predsjednika te zemlje Nicolása Madura od strane Sjedinjenih Američkih Država.

U saopćenju za javnost, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine izrazilo je podršku narodu Venecuele, uz apel na smirivanje tenzija i očuvanje stabilnosti.

„Izražavamo podršku narodu Venecuele i stabilnosti u zemlji i široj regiji. Pozivamo sve aktere da djeluju racionalno, odgovorno i suzdržano kako bi spriječili daljnju eskalaciju i patnju“, navodi se u saopćenju.

U nastavku su iz Ministarstva oštro kritikovali vladavinu Nicolasa Madura, ističući da je riječ o režimu zasnovanom na represiji.

„Nicolas Maduro je diktator koji je vladao strahom, upotrebom sile, vojske i policije, potpunom kontrolom medija i drugim represivnim instrumentima. Njegovo zadržavanje vlasti nije zasnovano na slobodnim i poštenim izborima, već na izbornim prevarama i manipulacijama, kao i na sistematskoj represiji političkih protivnika i studentskog aktivizma kroz hapšenja, zastrašivanja i prijetnje“, poručili su.

Naglasili su i da se, prema njihovoj ocjeni, svi autoritarni režimi ponašaju po sličnom obrascu.

„Svijet bi bio bolje mjesto bez vladara poput Nicolasa Madura. Tokom njegove vladavine više od osam miliona ljudi bilo je prisiljeno napustiti zemlju. Danas više od 90 posto stanovništva živi u siromaštvu, dok je oko 70 posto u ekstremnom siromaštvu. Ovi podaci predstavljaju duboki politički, društveni i humanitarni neuspjeh“, istaknuto je u saopćenju.

Iz Ministarstva su dodali da svi politički diktatori koriste slične represivne metode, naglašavajući i važnost međunarodnih partnerstava.

„Svi politički diktatori ponašaju se na sličan način i koriste iste represivne metode, uključujući i one iz naše vlastite političke stvarnosti u ovom dijelu svijeta. Sjedinjene Američke Države su najvažniji strateški partner i prijatelj Bosne i Hercegovine“, zaključili su iz Ministarstva vanjskih poslova BiH.