Oglasilo se Ministarstvo vanjskih poslova BiH povodom eskalacije sukoba na Bliskom istoku

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine saopćilo je da, zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku, nastavlja intenzivno pratiti razvoj situacije i poduzimati potrebne mjere radi zaštite bh. državljana.

„Krizni štab Ministarstva vanjskih poslova BiH održava kontinuirana zasjedanja i aktivno prati razvoj događaja na terenu. Ministarstvo je u stalnom kontaktu sa našom diplomatskom mrežom, kao i s relevantnim međunarodnim partnerima, poduzimajući sve potrebne mjere kako bi pravovremeno reagiralo na trenutnu situaciju“, navedeno je u saopćenju.

Iz Ministarstva su istakli da, prema dostupnim informacijama, trenutno nijedna država ne organizira evakuaciju svojih građana iz zemalja Zaljeva. U cilju koordinacije eventualnih aktivnosti, MVP BiH sarađuje sa operativnim centrom Ministarstva sigurnosti BiH, kao i s Mehanizmom EU za civilnu zaštitu.

„Ministarstvo vanjskih poslova BiH obavještava javnost da trenutno nijedna zemlja ne organizira evakuaciju svojih građana iz Zaljeva. U cilju koordinacije aktivnosti unutar Bosne i Hercegovine i sa Europskom unijom, Ministarstvo vanjskih poslova BiH usko sarađuje sa operativnim centrom Ministarstva sigurnosti BiH, kao koordinatorom saradnje sa Mehanizmom EU za civilnu zaštitu, kako bi se osigurala efikasna i sigurna reakcija u slučaju organiziranja evakuacija naših građana“, saopćeno je.

Na sastanku Kriznog štaba, koji je održan putem video linka, učestvovali su ambasadori BiH u Teheranu Nijaz Čardaklija i Tel Avivu Duško Kovačević, kao i predstavnici ambasada u Abu Dabiju, Kuvajtu, Dohi, Rijadu i Amanu.

„Oni pomno prate situaciju na terenu i redovno izvještavaju sjedište. Glavni fokus razgovora bio je na sigurnosnoj situaciji i potrebama naših građana, s posebnim akcentom na one koji se javljaju za pomoć. Naši građani su u stalnom kontaktu s bh. ambasadama putem otvorenih kanala komunikacije i dobijaju potrebne informacije i podršku“, istaknuto je.

Građanima Bosne i Hercegovine koji se nalaze u pogođenim područjima i kojima je potrebna pomoć upućen je poziv da se obrate na dežurne brojeve dostupne 24 sata dnevno: +387 33 281 234 i +387 61 168 100, uključujući WhatsApp i Viber.

Naglašeno je da je formirana posebna WhatsApp grupa Ambasade BiH u Abu Dabiju na broju +971 264 44 164, dok su slične grupe uspostavljene i pri ambasadama u Kataru i Kuvajtu.

„Ministarstvo vanjskih poslova BiH i nadležne ambasade aktivno razmatraju alternativne rute za evakuaciju naših građana, u slučaju da aerodromi u Zaljevu budu zatvoreni. Građani će biti naknadno obaviješteni o svim relevantnim informacijama vezanim za evakuaciju. Pozivamo sve državljane Bosne i Hercegovine da redovno prate zvanične kanale komunikacije Ministarstva vanjskih poslova i Ambasada Bosne i Hercegovine“, zaključeno je u saopćenju.