Balistička raketa iz Irana presretnuta u turskom zračnom prostoru

Balistička raketa iz Irana presretnuta je danas u turskom zračnom prostoru, saopštilo je Ministarstvo odbrane Republike Turske.

Kako su naveli iz ministarstva, projektil je neutraliziran djelovanjem elemenata zračne i raketne odbrane NATO-a koji su raspoređeni u istočnom dijelu Sredozemnog mora. Prema dostupnim informacijama, fragmenti rakete pali su na prazna polja u okolini Gaziantepa, a u incidentu nije bilo poginulih niti povrijeđenih.

U saopštenju se navodi da je balistička raketa iz Irana ušla u turski zračni prostor prije nego što je presretnuta protivraketnim sistemima sa brodova koji patroliraju u istočnom Mediteranu. Sličan incident dogodio se i prije nekoliko dana, kada je projektil ispaljen iz Irana također ušao u turski zračni prostor.

Iz turskog ministarstva odbrane poručuju da Ankara pridaje veliku važnost dobrosusjedskim odnosima i očuvanju stabilnosti u regionu. U istom saopštenju naglašeno je da će svaka prijetnja teritoriji i zračnom prostoru Turske biti tretirana kao ozbiljna sigurnosna prijetnja.

Podsjećaju i da je 4. marta presretnuta balistička raketa iz Irana koja je lansirana preko teritorije Turske, a koju su tada neutralizirali protivraketni sistemi američke mornarice raspoređeni u Sredozemnom moru.