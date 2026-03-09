Balistička raketa iz Irana presretnuta u turskom zračnom prostoru

Nedžida Sprečaković
Balistička raketa iz Irana presretnuta u turskom zračnom prostoru
Balistička raketa iz Irana presretnuta u turskom zračnom prostoru/Ilustracija

Balistička raketa iz Irana presretnuta je danas u turskom zračnom prostoru, saopštilo je Ministarstvo odbrane Republike Turske.

Kako su naveli iz ministarstva, projektil je neutraliziran djelovanjem elemenata zračne i raketne odbrane NATO-a koji su raspoređeni u istočnom dijelu Sredozemnog mora. Prema dostupnim informacijama, fragmenti rakete pali su na prazna polja u okolini Gaziantepa, a u incidentu nije bilo poginulih niti povrijeđenih.

U saopštenju se navodi da je balistička raketa iz Irana ušla u turski zračni prostor prije nego što je presretnuta protivraketnim sistemima sa brodova koji patroliraju u istočnom Mediteranu. Sličan incident dogodio se i prije nekoliko dana, kada je projektil ispaljen iz Irana također ušao u turski zračni prostor.

Iz turskog ministarstva odbrane poručuju da Ankara pridaje veliku važnost dobrosusjedskim odnosima i očuvanju stabilnosti u regionu. U istom saopštenju naglašeno je da će svaka prijetnja teritoriji i zračnom prostoru Turske biti tretirana kao ozbiljna sigurnosna prijetnja.

Podsjećaju i da je 4. marta presretnuta balistička raketa iz Irana koja je lansirana preko teritorije Turske, a koju su tada neutralizirali protivraketni sistemi američke mornarice raspoređeni u Sredozemnom moru.

pročitajte i ovo

Vijesti

Evakuisani prvi državljani BiH sa Bliskog istoka putem Mehanizma civilne zaštite...

Vijesti

Izabran novi vrhovni vođa Irana, čeka se zvanično saopštenje

Vijesti

Iranski mediji: Postignut konsenzus o novom vrhovnom vođi

Istaknuto

Trump tvrdi da je Iran bombardovao školu u kojoj su poginule...

Vijesti

Trump: Iran više nije nasilnik Bliskog istoka nego gubitnik regije

Vijesti

Indija dozvolila pristajanje iranskog ratnog broda u svojoj luci kao humanitarni...

Magazin

Kako se riješiti korova bez hemikalija: Jednostavni trikovi za uredno dvorište i baštu

Vijesti

/VIDEO/ Dnevnik Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 10. mart

Vijesti

Doboj Istok: Pješak smrtno stradao u saobraćajnoj nesreći

Sport

Revanš četvrtfinala Kupa BiH: Tri utakmice u Doboju i Mostaru

Vijesti

Operativna akcija “Gold ”: Pretresi na šest lokacija

Učitati više