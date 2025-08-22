N1 nije prodat!

RTV SLON

N1 nije prodat, objavili su novinari N1 i Nove TV na svojim portalima. Većinski vlasnik ostaje investicioni fond BC Partners, koji sve vrijeme drži kontrolu nad United Group i United Media. Manjinski vlasnik, Dragan Šolak, ostaje isti kao od osnivanja. Struktura vlasništva nije se mijenjala proteklih sedam godina, N1 nije prodat, a ni Nova TV nije prodata.

Redakcijski komentar N1 naglašava da je došlo do promjena u upravi i da je Dragan Šolak smijenjen, ali da dolazak novog direktora United Group Srbija nema nikakav utjecaj na rad medija. N1 nije dobio novog direktora i radi u istim okolnostima kao i ranije.

Ova vijest postala je posebno aktuelna nakon objave reditelja Siniše Kovačevića na mreži X, koju su prenijeli portali bliski vlasti. U toj objavi navedeno je da mediji nisu oteti niti zauzeti silom, niti je iko provalio vrata.

Iz redakcije N1 poručuju da njihovi novinari nikada nisu vezivali konja gazdama i da to neće činiti ni u budućnosti.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

U Tuzli akcija prikupljanja sredstava za izletište “Zmajevo srce”

BiH

Zaključci većine: Dodik ostaje predsjednik RS

Vijesti

Bh. kadetkinje nakon preokreta savladale Dansku na Evropskom prvenstvu

Vijesti

U akciji „Smagler“ uhapšeno 16 osoba zbog trgovine drogom

Vijesti

Završena sanacija puta u naselju Mahmutovići u Tuzli

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]