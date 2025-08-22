N1 nije prodat, objavili su novinari N1 i Nove TV na svojim portalima. Većinski vlasnik ostaje investicioni fond BC Partners, koji sve vrijeme drži kontrolu nad United Group i United Media. Manjinski vlasnik, Dragan Šolak, ostaje isti kao od osnivanja. Struktura vlasništva nije se mijenjala proteklih sedam godina, N1 nije prodat, a ni Nova TV nije prodata.

Redakcijski komentar N1 naglašava da je došlo do promjena u upravi i da je Dragan Šolak smijenjen, ali da dolazak novog direktora United Group Srbija nema nikakav utjecaj na rad medija. N1 nije dobio novog direktora i radi u istim okolnostima kao i ranije.

Ova vijest postala je posebno aktuelna nakon objave reditelja Siniše Kovačevića na mreži X, koju su prenijeli portali bliski vlasti. U toj objavi navedeno je da mediji nisu oteti niti zauzeti silom, niti je iko provalio vrata.

Iz redakcije N1 poručuju da njihovi novinari nikada nisu vezivali konja gazdama i da to neće činiti ni u budućnosti.