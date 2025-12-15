Urednik portala N1 BiH Jasmin Mušanović preminuo u 38. godini

Arnela Šiljković - Bojić

Urednik web portala N1 BiH Jasmin Mušanović iznenada je preminuo u 38. godini života u svom rodnom gradu Brezi.

Mušanović je nakon završetka Fakulteta političkih nauka u Sarajevu gotovo cijelu novinarsku karijeru, u trajanju od jedanaest godina, proveo radeći u medijskoj kući N1. Kao urednik web portala od samog osnivanja N1 BiH, dao je značajan doprinos razvoju digitalnih platformi i jačanju brenda N1 u Bosni i Hercegovini. Njegov rad prepoznat je i kao važan doprinos razvoju digitalnog novinarstva u Bosni i Hercegovini.

Pored novinarstva, Mušanović je bio aktivan i na muzičkoj sceni. Nastupao je na bh. rap sceni pod umjetničkim imenom Redneck, kroz čije je stihove obrađivao društvene teme i izazove savremenog bh. društva.

Dženaza Jasminu Mušanoviću bit će obavljena u ponedjeljak, 15. decembra 2025. godine, na mezarju Liješće u Mahali, u 14:15 sati. Dženaza polazi nakon ikindija-namaza ispred Stare džamije u Brezi.

