Habota: Mediji su ključni partneri u komunikaciji evropskog puta sa građanima

Direkcija za evropske integracije organizovala je studijsku posjetu grupi novinarki i novinara iz Bosne i Hercegovine institucijama Evropske unije u Briselu, uz podršku Ambasade Francuske u BiH i finansijsku pomoć Vlade Njemačke putem GIZ-a, u okviru projekta Cooperation of Public Institutions for EU Integration in BiH (CEI BiH).

Direktorica Direkcije Elvira Habota naglasila je da su mediji prepoznati kao ključni partneri u svim strateškim dokumentima ove institucije, istakavši tokom susreta s novinarima da je saradnja s medijskim profesionalcima „u vrhu prioriteta“ Direkcije.

Tokom višednevne posjete, novinari su imali priliku da se upoznaju s radom institucija Evropske unije, politikom proširenja, evropskim putem Bosne i Hercegovine, kao i zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU. Razgovarali su i s članovima Evropskog parlamenta Ondřejom Kolářom, izvjestiteljem za BiH, te Davorom Ivom Stierom, predsjednikom Delegacije EP za BiH u Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje. Posjetili su i Stalnu misiju Francuske pri EU te Misiju BiH pri EU.

Habota je poručila da evropske integracije nisu samo tehnička pitanja, već i proces izgradnje povjerenja kroz komunikaciju sa građanima:

„To je jedan proces izgradnje povjerenja, kroz komunikaciju sa građanima, kroz informiranje i dijalog, ne samo o prednostima samog članstva, već i o izazovima evropskog puta. Upravo u tom procesu ključnu ulogu imaju mediji čija je zadaća, ne samo da nas informiraju, već i da nas educiraju.“

Naglasila je i da Direkcija kontinuirano investira u jačanje kapaciteta medija:

„U svim strateškim dokumentima medije smo prepoznali kao ključne partnere u komunikaciji evropskog puta sa građanima, a saradnju sa medijskim profesionalcima stavili u vrh prioriteta našeg rada. Jačanje kapaciteta novinarki i novinara stavili smo u vrh prioriteta i na taj način nastojimo investirati što je više moguće u predstavnike medija.“

Govoreći o konkretnoj koristi studijske posjete, Habota je istakla da je ona dio šireg napora da se ojača novinarska mreža kontakata i poveća kvalitet izvještavanja o EU temama:

„Bh. novinari su imali priliku da razgovaraju sa predstavnicima značajnih institucija Evropske unije, važnih za politiku proširenja i naš evropski put. Također su vidjeli šta evropske institucije nude medijskim profesionalcima kada je riječ o izvještavanju o evropskim temama.“

Dodala je da je važno ulagati u kapacitete medija, kako organizacijski, tako i finansijski:

„Mislim da je ova studijska posjeta važna iz više razloga, a prije svega da pokaže koliko treba investirati u medije i podržati ih da izvještavaju o ovim važnim temama. Nadam se da će doprinijeti boljem razumijevanju Evropske unije i našeg evropskog puta.“

Habota je podsjetila da je Direkcija i ranije provodila edukacije za novinare:

„Tokom prošle godine ojačali smo kapacitete dvadesetak novinara kroz edukacije i studijsku posjetu Republici Hrvatskoj. Oko 70 novinara prošlo je osnovnu obuku za pripremu projektnih prijedloga za korištenje fondova Evropske unije.“

Također je naglasila nastavak saradnje s Društvom novinara BiH i partnerima na realizaciji novinarske nagrade, čime se dodatno promoviše uloga i značaj medija u procesu evropskih integracija.