Na farmi u Bosanskom Grahovu potvrđen antraks, uginulo deset goveda

Na jednoj farmi u Bosanskom Grahovu uginulo je ukupno deset goveda zaraženih antraksom, dok su preostale životinje stavljene u karantenu.

Veterinarska stanica LI-VET d.o.o. Livno 24. augusta uzela je uzorke krvi od tri uginule životinje i poslala ih na analizu Veterinarskom fakultetu u Sarajevu, zbog sumnje na zaraznu bolest.

O ovoj temi pisali smo i ranije kada se desio slučaj pomora krvaa u Hravatskoj:

Analizom, koja je završena 27. augusta, potvrđena je prisutnost uzročnika bedrenice (antraksa), saopćila je Federalna uprava civilne zaštite.

Županijska veterinarska inspekcija odmah je poduzela propisane mjere, životinje su zakopane na adekvatan način, a teren je saniran u skladu s Pravilnikom o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bedrenice kod životinja.