ZZJZ FBiH: U Federaciji BiH nema registriranih slučajeva obolijevanja ljudi od antraksa

Nakon što je u augustu na području Bosanskog Grahova zabilježeno 11 slučajeva zarazne bolesti antraks (bedrenice) kod goveda, iz Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Zavoda za javno zdravstvo FBiH potvrdili su za Fenu da u ovoj godini u Federaciji nije registriran nijedan slučaj obolijevanja ljudi.

Posljednji prijavljeni slučajevi bedrenice kod ljudi zabilježeni su 2022. i 2023. godine, po jedan u Unsko-sanskom kantonu. Zavod za javno zdravstvo FBiH, u saradnji s kantonalnim zavodima, nastavlja pratiti situaciju i prikupljati sve podatke od nadležnih zdravstvenih službi.

U zdravstvenom sektoru naglasak je na informisanju medicinskog osoblja o mogućnosti pojave bolesti kod ljudi, jačanju epidemiološkog nadzora, brzoj dijagnostici u slučaju sumnje, te edukaciji stanovništva. Kada je riječ o životinjama, mjere provode veterinarske službe i nadležne inspekcije.

Vlada Hercegbosanske županije podsjetila je da je 24. augusta, nakon prijave naglog uginuća goveda, veterinarska služba odmah posumnjala na antraks i poslala uzorke na analizu. Već 27. augusta Veterinarski institut Veterinarskog fakulteta u Sarajevu potvrdio je prisustvo bedrenice.

Nakon provedenog epizootiološkog istraživanja, bit će određene granice područja bedreničnog distrikta, gdje će se provesti sve zakonom propisane mjere, uključujući obaveznu imunizaciju svih prijemljivih životinja.

“Životinje se zaraze antraksom unošenjem hrane kontaminirane sporama ili udisanjem spora. Prijenos bolesti s jedne životinje na drugu nije dokazan. Bolest se ne širi brzo i postoje efikasne preventivne mjere, posebno vakcinacija životinja”, naveli su iz Vlade HBŽ-a.

Kod ljudi, iako rijetko, antraks se može pojaviti u tri oblika – kožnom (najčešći), plućnom i crijevnom, a u svim slučajevima postoje učinkovite terapije.