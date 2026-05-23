Na izborima u BiH stižu alarmi: Pokušaj prevare mogao bi se čuti na cijelom biračkom mjestu

Na predstojećim Općim izborima u Bosni i Hercegovini, raspisanim za 4. oktobar 2026. godine, trebao bi biti primijenjen novi izborni sistem koji uključuje biometrijsku identifikaciju birača, skeniranje glasačkih listića, automatski alarm u slučaju pokušaja prevare i elektronski transfer preliminarnih rezultata.

Prema najavama, u slučaju da neko pokuša glasati drugi put ili se pokuša izjasniti s lažnim dokumentom, oglasit će se zvučni signal koji će se čuti na cijelom biračkom mjestu.

Član Centralne izborne komisije BiH Suad Arnautović rekao je da je riječ o generacijskom projektu koji do sada nije bio u praksi.

“Imamo tri dijela specifičnih izbornih tehnologija. Jedan je AFIS, uređaj kojim se birač identificira. Imamo dvofaktorsku provjeru. Prvo je identifikacija birača – morate imati važeći lični dokument sa slikom, a to su pasoš BiH, lična karta BiH, vozačka dozvola BiH”, naveo je Arnautović u emisiji “Istraga sedmice”, potvrdivši da na biračka mjesta stižu i alarmi, pišu Nezavisne.

Nakon provjere dokumenta slijedi autentifikacija birača putem otiska prsta.

“Morate dati otisak prsta kao što dajete na aerodromu da biste bili verificirani. U sistemu se povlače vaši podaci, izlazi vaša slika”, istakao je Arnautović.

Identitet birača i dalje će utvrđivati član biračkog odbora, a uz svaki birački odbor bit će i ovlašteni operateri.

“Kada se identifikuje, birač dobije set glasačkih listića, potpisuje se, odlazi za paravan, glasa. Nakon što popuni, ide za skener, skenira listić”, pojasnio je Arnautović.

Treći dio novih izbornih tehnologija odnosi se na brzi transfer rezultata.

“Uređaj je u off modu do 19 sati. Kada se u 19 sati završi, birački odbor to sve pogleda, izlista listing. Kada se izvuku rezultati, birački odbor to pogleda, potpisuje se, uključuje se skener u online mod i šalje se u glavni server. Nakon toga se vrši i ručno prebrojavanje, to je zakon propisao”, naveo je Arnautović.

On očekuje da bi preliminarni rezultati mogli biti poznati i prije 22 sata iste večeri.

Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle i bivši član CIK-a BiH, smatra da bi biometrijska identifikacija po svojim karakteristikama trebalo da onemogući da neko glasa dva ili više puta, odnosno sa tuđim ličnim dokumentima.

“Za segment koji se odnosi na alarm ja prvi put čujem. Ne znam da li ima na aparatu za biometrijsku identifikaciju birača neki zvučni signal. Moguće je da ima pa će i on na takav način alarmirati da se radi o osobi koja ponovo dolazi na biračko mjesto”, rekao je Šehić za “Nezavisne novine”.

On naglašava da će član biračkog odbora i dalje vršiti identifikaciju na osnovu lične karte.

“Tako da on može identifikovati da li je slika osobe koja glasa identična njegovom liku”, rekao je Šehić.

Politička analitičarka Tanja Topić kaže da očekuje i nada se da će uvođenje novih tehnologija smanjiti prostor za korupciju i izborne malverzacije.

“Dovoljno je za početak što umrli više neće ‘izlaziti’ na izbore, te što jedna osoba neće moći glasati nekoliko puta. Ne treba imati ni prevelika očekivanja i misliti da kvarljiva ljudska roba neće tražiti načina da ‘prevari’ tehnologiju i da ćemo se preko noći osloboditi loših manira, ali bitno je napokon upristojiti izborni proces i odgovornost postaviti u centralno mjesto političkog delanja”, rekla je Topićeva za “Nezavisne novine”.

Podsjećamo, Kancelarija za razmatranje žalbi odbila je i drugu žalbu na odluku CIK-a BiH da posao nabavke uređaja za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića dodijeli kompaniji “Smartmatic”.

Predstavnici CIK-a BiH i firme “Smartmatic” nedavno su potpisali ugovor o nabavci sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima, ukupne vrijednosti 74.527.455 KM.

Ugovor su potpisali predsjednik CIK-a BiH Jovan Kalaba i Frans Gunink, direktor firme “Smartmatic”, nosioca grupe ponuđača.