Poznato ko je izabran za nabavku goriva vrijednu 35,6 hiljada KM

Nabavka goriva i maziva za potrebe Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata bit će povjerena kompaniji HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo, koja je u provedenom postupku izabrana kao najpovoljniji ponuđač sa ponudom od 35.652,69 KM bez PDV-a. Odluka, iako donesena 20. augusta, objavljena je danas, čime su javnosti dostupni podaci o tome ko je izabran za ovaj posao i na koji način je provedena nabavka.

Procijenjena vrijednost nabavke bila je 36.752,14 KM bez PDV-a. Postupak je pokrenut 17. jula, a proveden je putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

To znači da Ministarstvo nije direktno odabralo jednu kompaniju bez postupka, nego su zainteresovani ponuđači imali mogućnost dostaviti svoje ponude, nakon čega su one pregledane i rangirane prema uslovima iz tenderske dokumentacije.

Kako je provedena nabavka goriva

Tendersku dokumentaciju preuzelo je pet ponuđača, dok je njenu ispravku preuzelo osam. Do isteka roka za dostavljanje ponuda Ministarstvu su, međutim, stigle dvije ponude, kompanija Holdina d.o.o. Sarajevo i HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo.

Komisija je nakon pregleda dokumentacije utvrdila da obje ponude ispunjavaju tražene formalnopravne, ekonomske i tehničke uslove. Nakon toga je za 13. august zakazana elektronska aukcija, u kojoj su učestvovale obje kompanije.

Poslije provedene e aukcije HIFA PETROL bila je prvoplasirana, a Holdina drugoplasirana. Komisija za javne nabavke potom je federalnom ministru preporučila izbor HIFA PETROLA kao najpovoljnijeg ponuđača.

Kriterij za dodjelu ugovora bila je najniža cijena, a prihvaćena ponuda iznosi 35.652,69 KM bez PDV-a. U odnosu na procijenjenu vrijednost nabavke, izabrana ponuda niža je za nešto manje od 1.100 KM.

Odluka o izboru još ne znači da je novac već isplaćen niti da je gorivo isporučeno. Izabrani ponuđač prvo treba dostaviti propisanu dokumentaciju, a nakon isteka roka za žalbu Ministarstvo će ga pozvati na zaključenje ugovora kojim će biti uređena prava i obaveze obje strane.

Za javnost je ovaj podatak značajan jer pokazuje kome će, nakon zaključenja ugovora i realizacije nabavke, biti usmjeren javni novac namijenjen za gorivo i maziva Federalnog ministarstva. U objavljenoj odluci, međutim, nije navedeno koliko će litara goriva biti nabavljeno, za koliko vozila niti za koji vremenski period je predviđena nabavka.