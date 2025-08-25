Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH obilježava 33 godine od spaljivanja u Vijećnici

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine obilježit će 33. godišnjicu spaljivanja institucije, tada smještene u zgradi sarajevske Vijećnice, jednog od najtragičnijih događaja u kulturnoj historiji BiH. U noći 25. na 26. august 1992. godine Vijećnica je granatirana i zapaljena, a u plamenu su nestali milioni bibliotečkih jedinica.

Uprkos nezapamćenoj tragediji i gubitku, Biblioteka je nastavila postojati i raditi, iako ni danas nema jasno riješen pravni ni finansijski status. Više od tri decenije poslije, ostaje simbol upornosti i trajanja, ali i podsjetnik na političke nesuglasice koje su spriječile da institucija dobije status kakav zaslužuje.

Program obilježavanja

Povodom godišnjice pripremljen je prigodan program. Centralni dio čini video projekcija „U plamenu sjećanja“ koja na emotivan i dokumentaran način svjedoči o ratnom stradanju NUBBiH. Planirano je i uručenje zahvalnica pojedincima koji su dali poseban doprinos radu i opstanku Biblioteke.

Posebnu pažnju privući će izložba „U plamenu sjećanja: iz novinskih članaka“, nastala u saradnji NUBBiH i digitalnog arhiva Mediacentra Sarajevo „Infobiro“. Na izložbi će posjetioci moći pogledati odabrane novinske tekstove koji hronološki prate priču od izgradnje Vijećnice i osnivanja tadašnje Narodne i univerzitetske biblioteke BiH, preko ratnog stradanja, pa sve do današnjeg rada i borbe za opstanak.

Govornici i pokroviteljstvo

Na skupu su planirana obraćanja Denisa Bećirovića, člana Predsjedništva BiH, Jasne Duraković, federalne ministrice obrazovanja i nauke, Amre Rešidbegović, dugogodišnje pomoćnice direktora NUBBiH, a očekuje se i govor Juliana Reillyja, britanskog ambasadora u BiH.

Obilježavanje se održava pod visokim pokroviteljstvom predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića i člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

Jubilej – 80 godina postojanja

Ove godine Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH obilježava i 80 godina postojanja. Kao institucija koja se uprkos brojnim izazovima odupire i ostaje otvorena za građane, ona je neosporiv svjedok i stub državnosti Bosne i Hercegovine, čuvajući kulturnu i historijsku baštinu za buduće generacije.