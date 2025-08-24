Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH obilježit će godišnjicu spaljivanja

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine će 25. augusta obilježiti 33. godišnjicu spaljivanja institucije, tada smještene u zgradi Vijećnice, tragičnog događaja od 25/26. augusta 1992. godine, kada je granatirana i zapaljena.

U plamenu su tada nestali milioni bibliotečkih jedinica, no Biblioteka je nastavila postojati i raditi, uprkos neažuriranom/neprepoznatom pravnom i finansijskom statusu koji, zbog ponajviše političkih nesuglasica i animoziteta u zemlji, ni danas nije riješen.

Povodom godišnjice, pripremljen je prigodan program u okviru kojeg će biti upriličena video projekcija „U plamenu sjećanja“ koja na emotivan i dokumentaran način svjedoči o ratnom stradanju NUBBiH.

U sklopu obilježavanja planirano je i uručenje zahvalnica pojedincima zaslužnim za podršku radu Biblioteke.

Također će biti otvorena i izložba pod nazivom „U plamenu sjećanja: iz novinskih članaka“, nastala u saradnji NUBBiH i „Infobiro“ digitalnog arhiva Mediacentra Sarajevo.

Posjetioci će imati priliku vidjeti probrane novinske članke koji hronološki prate priču o izgradnji Vijećnice, osnivanju tadašnje Narodne i univerzitetske biblioteke BiH, te njen cjelokupan put – od nastanka, preko ratnog stradanja, do današnjih dana i neprekidne borbe za opstanak.

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH ove godine obilježava i 80 godina postojanja – kao neosporiv svjedok i stub državnosti BiH, odupirući se svim izazovima, ostaje otvorena za građane i buduće generacije, saopćeno je iz te institucije.

Planirana su i obraćanja Denisa Bećirovića, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Jasne Duraković, federalne ministrice obrazovanja i nauke, Amre Rešidbegović, dugogodišnje pomoćnice direktora NUBBiH, a skupu bi se trebao obratiti i Julian Reilly, britanski ambasador u Bosni i Hercegovini.

Obilježavanje godišnjice se održava pod visokim pokroviteljstvom predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića i člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.