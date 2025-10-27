Najava predavanja u NUB “Derviš Sušić” Tuzla: Razvoj dječijeg govora i jezika u savremenom dobu

U okviru obilježavanja “Mjeseca knjige”, Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla organizuje stručno i inspirativno predavanje posvećeno razvoju dječijeg govora i jezika u savremenom dobu. Predavanje će se održati u utorak, 28. oktobra 2025. godine, s početkom u 18 sati, u prostorijama Biblioteke.

Okupljeni će imati priliku čuti dva izuzetno zanimljiva i korisna izlaganja. Dr. sc. Jasmina Brković Klebić, logoped, govorit će na temu „Djeca i govor u eri ekrana: Šta roditelji trebaju znati?“, dok će dr. sc. Mirela Duranović, redovna profesorica, održati predavanje pod nazivom „Od prvih riječi do prvih slova: kako rano prepoznati rizik za disleksiju“.

Predavanje je namijenjeno roditeljima, odgajateljima, učiteljima, zdravstvenim radnicima i svima koji su uključeni u brigu o razvoju djece. Posjetioci će moći saznati kako savremene tehnologije utiču na razvoj govora, kada potražiti savjet logopeda te kako prepoznati prve znakove mogućih poteškoća u čitanju i pisanju.

Ulaz je slobodan, a iz Biblioteke poručuju da su svi dobrodošli.