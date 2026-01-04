Najavljene radarske kontrole sutra na području Tuzlanskog kantona

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona objavilo je raspored najavljenih radarskih kontrola brzine saobraćaja za ponedjeljak, 5. januara 2026. godine, koje će se provoditi na više lokacija širom kantona.

Na području Tuzle bit će aktivan i stacionarni radar na magistralnom putu M-4, na raskrsnici ulica Obala Zmaja od Bosne i Musala, kod Doma penzionera.

Na području Policijske stanice Gračanica planirane su kontrole od 08:00 do 09:00 sati na magistralnom putu M-4 u Donjoj Orahovici, od 09:30 do 10:30 sati na M-4 u Pribavi, od 16:30 do 17:30 sati na M-4 u Gračanici, od 18:30 do 19:30 sati na M-4 u Stjepan Polju, te od 00:30 do 01:30 sati na regionalnom putu R-460, u ulici Zlatnih ljiljana.

Na području Policijske stanice Banovići radarske kontrole bit će provođene od 08:00 do 09:00 sati u Oskovi, od 09:10 do 10:10 sati u Podgorju, od 11:00 do 12:00 sati u Radini, od 15:00 do 16:00 sati u ulici Armije BiH, te od 16:10 do 17:10 sati ponovo u Oskovi.

Policijska stanica Kalesija planirala je kontrole od 02:30 do 03:30 sati u Raincima, od 07:00 do 08:00 sati u Petrovićima, od 13:30 do 14:30 sati u Kalesiji Gornjoj, od 18:30 do 19:30 sati u Vukovijama, te od 22:00 do 23:00 sati u Raincima Gornjim.

Na području Policijske stanice Srebrenik radari će biti postavljeni od 06:00 do 07:00 sati u Tinji, od 07:00 do 08:00 sati u Potpeću, od 18:00 do 19:00 sati u Špionici, od 19:00 do 20:00 sati u Ćehajama, te od 23:00 do 00:00 sati u Uroži.

Policijska stanica Sapna najavila je kontrole od 08:00 do 09:00 sati na putnom pravcu Zvornik–Priboj, u Sapna centru, od 10:00 do 11:00 sati na dionici Sapna–Kalesija u Gornjoj Sapni, od 12:00 do 13:00 sati na pravcu Zvornik–Priboj u Kraljevićima, od 13:00 do 14:00 sati na dionici Sapna–Kalesija u mjestu Žuje, te od 15:00 do 16:00 sati ponovo u Sapna centru.

Na području Policijske uprave Tuzla, Policijska stanica Zapad, kontrole su planirane od 08:30 do 09:30 sati na magistralnom putu M-18 u Husinu, od 13:00 do 14:00 sati na dionici M-18 Mihatovići–Brgule, od 17:00 do 18:00 sati u ulici Husinskih rudara, od 20:00 do 21:00 sati u ulici 18. hrvatske brigade, te od 23:00 do 00:00 sati u ulici Bosne Srebrene.

Na području Policijske stanice Gradačac radarske kontrole bit će provođene od 06:30 do 07:30 sati u Lukavcu Donjem, od 07:40 do 08:40 sati u Kerepu, od 14:30 do 15:30 sati u ulici Žrtava Srebrenice, od 15:40 do 16:40 sati ponovo u Lukavcu Donjem, te od 20:50 do 21:50 sati na relaciji Sviračka–Vučkovci.

Iz policije apeluju na vozače da poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.