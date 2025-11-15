Nastavlja se potraga za nestalom Fatimom Džajić

RTV SLON
Foto: FUCZ

Potraga za nestalom Fatimom Džajić (73) iz Konjica i dalje traje, a nadležne službe i u subotu provode opsežne aktivnosti na terenu u nastojanju da lociraju njezin trag.

Intenzivirana je pretraga šireg područja Podveležja tokom petka, no uprkos angažmanu brojnih timova, rezultata još nema.

U potrazi sudjeluju pripadnici više timova Gorske službe spašavanja, a uključilo se i deset pripadnika specijalizirane jedinice za potrage i spašavanje u ljetnim i zimskim uslovima Federalne uprave civilne zaštite.

Nestala osoba posljednji je put viđena 11. novembra u Centru za starije osobe Podveležje, nakon čega joj se svaki trag gubi.

Mjerodavne službe apeliraju na građane da, ukoliko imaju bilo kakvu informaciju, o tome odmah obavijeste policiju ili spasilačke timove

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Na Aerodromu Tuzla uhapšen državljanin BiH tražen zbog teških krivičnih djela

Vijesti

Nestao dječak iz BiH u Budimpešti: Porodica moli za pomoć

Vijesti

Traga se za mladićem koji je nestao u jezeru Modrac

Vijesti

Intenzivirana potraga za policajcem, na terenu i teška mehanizacija

Vijesti

Nastavlja se intenzivna potraga za nestalim policijskim službenikom

Istaknuto

Nastavljena intenzivna potraga za nestalim policajcem

Politika

Predsjedništvo KO SDP Tuzla usvojilo ključne zaključke o sigurnosti, Koksari i aktuelnim temama

Sport

Rukometaši Slobode danas dočekuju Maglaj

Tuzla i TK

Oglasio se MUP TK o detaljima nesreće kod Živinica

Istaknuto

Barbarez odabrao igrače za večerašnji duel protiv Rumunije

BiH

Duge kolone vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]