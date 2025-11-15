Nastavlja se potraga za nestalom Fatimom Džajić

Potraga za nestalom Fatimom Džajić (73) iz Konjica i dalje traje, a nadležne službe i u subotu provode opsežne aktivnosti na terenu u nastojanju da lociraju njezin trag.

Intenzivirana je pretraga šireg područja Podveležja tokom petka, no uprkos angažmanu brojnih timova, rezultata još nema.

U potrazi sudjeluju pripadnici više timova Gorske službe spašavanja, a uključilo se i deset pripadnika specijalizirane jedinice za potrage i spašavanje u ljetnim i zimskim uslovima Federalne uprave civilne zaštite.

Nestala osoba posljednji je put viđena 11. novembra u Centru za starije osobe Podveležje, nakon čega joj se svaki trag gubi.

Mjerodavne službe apeliraju na građane da, ukoliko imaju bilo kakvu informaciju, o tome odmah obavijeste policiju ili spasilačke timove