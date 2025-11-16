Nastavljena potraga za nestalom Fatimom Džajić

Foto: FUCZ

Potraga za 73-godišnjom Fatimom Džajić iz Konjica i dalje traje, a nadležne službe i u nedjelju provode intenzivne aktivnosti na terenu kako bi locirale nestalu osobu.

Tokom subote pretraženo je šire područje Podveležja, no rezultata još nema.

U akciji sudjeluju pripadnici više timova Gorske službe spašavanja, deset pripadnika specijalizirane jedinice za potrage i spašavanje u ljetnim i zimskim uslovima Federalne uprave civilne zaštite te lokalna policija.

Fatima Džajić posljednji je put viđena 11. novembra u Centru za starije osobe Podveležje.

Mjerodavne službe apeliraju na građane da sve informacije o nestaloj osobi odmah dojave policiji ili spasilačkim timovima.

