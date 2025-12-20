Naučnici otkrili: Najpametnija djeca najčešće se rađaju u ova dva mjeseca

Najpametnija djeca rađaju se u određenim mjesecima u godini, pokazuju brojna istraživanja koja su analizirala rani razvoj, uspjeh u obrazovanju i kasnije akademske rezultate. Iako se inteligencija ne može svesti na kalendar, naučnici su primijetili obrasce koji ukazuju na to da mjesec rođenja može donijeti određene razvojne prednosti već u prvim godinama života.

Kako mjesec rođenja utiče na razvoj djeteta

Razlike ne proizlaze iz genetike, već iz okruženja u kojem se fetus razvija tokom trudnoće. Faktori poput količine sunčeve svjetlosti, dostupnosti vitamina i minerala u ishrani majke te sezonskih infekcija mogu imati uticaj na razvoj mozga još prije rođenja.

Vitamin D, koji se stvara izlaganjem suncu, posebno se ističe kao važan element za razvoj nervnog sistema. Njegov manjak u određenim periodima trudnoće može imati suptilne, ali dugoročne posljedice. Uz to, kvalitetna ishrana tokom trudnoće obezbjeđuje hranjive tvari ključne za formiranje moždanih struktura, dok sezonske viroze mogu indirektno uticati na imuni sistem i opšti razvoj djeteta.

Avgust i septembar kao mjeseci prednosti

Podaci iz više zemalja pokazuju da se najpametnija djeca često rađaju u avgustu i septembru. Razlog se dijelom krije u obrazovnom sistemu, jer školska godina u velikom broju država počinje upravo u septembru.

Djeca rođena krajem ljeta i početkom jeseni obično su među najstarijima u razredu. Ta razlika od nekoliko mjeseci u ranoj dobi može značiti bolju koncentraciju, razvijeniju emocionalnu kontrolu i veću spremnost za učenje, što se kasnije često odražava na ocjene i samopouzdanje.

Efekat relativne starosti u učionici

Ova pojava poznata je kao efekat relativne starosti. Starija djeca u razredu često brže savladavaju gradivo, lakše se snalaze u socijalnim odnosima i pokazuju veću akademsku sigurnost. Tokom vremena, te male prednosti mogu se akumulirati i uticati na dalji obrazovni put.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da najpametnija djeca ne postaju uspješna samo zbog mjeseca rođenja. Inteligencija i uspjeh zavise od kombinacije genetike, porodičnog okruženja, kvaliteta obrazovanja i podrške koju dijete dobija. Mjesec rođenja može dati blagu početnu prednost, ali nikada nije presudan faktor u oblikovanju budućnosti djeteta.