Ne čekajte simptome: Prijavite se za besplatni skrining karcinoma debelog crijeva u TK

Selma Jatić
Ne čekajte simptome: Prijavite se za besplatni skrining karcinoma debelog crijeva u TK
Foto: Ilustracija

Na području Tuzlanskog kantona zvanično je pokrenut program skrininga karcinoma debelog crijeva, s ciljem ranog otkrivanja bolesti i povećanja šansi za uspješno liječenje. Program provodi Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, a zasniva se na testiranju stolice na okultno, odnosno skriveno krvarenje putem FOBT testa.

FOBT test omogućava otkrivanje i minimalnih tragova krvi u stolici koji nisu vidljivi golim okom. Takva krvarenja često prolaze neprimijećeno, a mogu biti prvi znakovi promjena na debelom crijevu. Zbog toga ovaj test ima ključnu ulogu u preventivnim pregledima i ranom dijagnosticiranju bolesti.

Program je namijenjen osiguranim osobama s područja Tuzlanskog kantona koje nemaju simptome iz probavnog sistema. Obuhvata muškarce i žene starosti od 50 do 74 godine, kod kojih je statistički izražen veći rizik za razvoj karcinoma debelog crijeva.

Iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona poručuju da se građani koji ispunjavaju uslove za učešće trebaju javiti svom porodičnom ljekaru, koji će dati sve detaljne informacije o proceduri testiranja. Program je dio šireg preventivnog pristupa zdravlju, usmjerenog na otkrivanje bolesti u ranoj fazi, prije pojave ozbiljnijih tegoba.

