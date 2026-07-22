Svjetski dan mozga: Prevencija je ključna

Svjetski dan mozga obilježava se s ciljem podizanja svijesti o neurološkim poremećajima, njihovoj prevenciji i značaju očuvanja zdravlja mozga tokom cijelog života, saopćeno je iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.

Inicijativu za obilježavanje ovog datuma pokrenula je Svjetska federacija neurologije. Globalni podaci pokazuju da su neurološki poremećaji vodeći uzrok invaliditeta u svijetu, dok je svijest javnosti o mogućnostima njihove prevencije i dalje na niskom nivou.

Iz Zavoda navode da se, kada je riječ o preve