Voda sa 12 javnih česama u TK nije zdravstveno ispravna

Javne česme u Tuzlanskom kantonu bile su predmet uzorkovanja i laboratorijske analize koju je tokom jula proveo Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, a rezultati su pokazali da voda sa 12 od ukupno 32 kontrolisane česme nije zdravstveno ispravna.

Analizom je obuhvaćeno svih 13 gradova i općina u Tuzlanskom kantonu. Od ukupnog broja uzoraka, 37 posto nije odgovaralo propisanim standardima. Bakteriološku neispravnost pokazalo je osam uzoraka, dok pet uzoraka nije zadovoljilo fizičko-hemijske kriterije.

Uzorkovana je voda sa 12 javnih česama u Tuzli, po tri u Živinicama i Lukavcu, po dvije u Banovićima, Gradačcu, Gračanici i Srebreniku, te po jedne u Teočaku, Čeliću, Doboj Istoku, Sapni, Kladnju i Kalesiji.

Zdravstveno ispravna voda na 20 javnih česama

U Tuzli je zdravstveno ispravna voda na javnim česmama u Par Selu, Humu u Miladijama, na česmi Miladije, Sumporna voda, te u Doknju, Jurišičkoj Lipnici i na česmi Alijina u Mihatovićima.

Ispravnom je ocijenjena i voda sa česama Kotornica i Hajr voda u Šerićima kod Živinica, Tito i Alija te Karabašić H. Enveru Erax-Invest u Banovićima, kao i Kukuruzi u Mionici III kod Gradačca.

Zdravstveno ispravna voda potvrđena je i na česmi Tursun u Stjepan Polju kod Gračanice, česmama Petrak, Barutni i Majdan Modrac u Lukavcu, Avdina i Ajšina voda te Bukovik u Srebreniku, Marinuša u Sapni, Kapavac u Čeliću i Vitalj u Kladnju.

Voda sa 12 javnih česama nije za piće

Na području Tuzle zdravstveno neispravna voda utvrđena je na česmama Kiseljak, prirodna mineralna voda, Slavinovići, Lipa u Mosniku, Obodnica Marinovići, Ječmište i Studenac.

Neispravna je i voda sa česme Djedovača u Gornjim Dubravama kod Živinica, Zrnić Ševko u naselju Vida II kod Gradačca, Cerić u Orahovici kod Gračanice, Terzikuša u Teočaku, Avdićkuša u Klokotnici kod Doboj Istoka te Hajr voda u Donjim Vukovijama kod Kalesije.

Iz Zavoda za javno zdravstvo TK apelovali su na građane da vodu koriste samo sa objekata koji su pod stalnom kontrolom i koji ispunjavaju osnovne higijenske uslove za vodu namijenjenu ljudskoj upotrebi.

Građanima je preporučeno da se prije korištenja vode sa javnih česama informišu o posljednjim rezultatima laboratorijskih ispitivanja, jer se kvalitet vode može mijenjati pod utjecajem vremenskih prilika, stanja izvorišta i održavanja objekata.