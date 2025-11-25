Nesvakidašnja tramvajska nezgoda u Sarajevu na Dan državnosti 2007. godine

Dok se danas obilježava Dan državnosti Bosne i Hercegovine, za Sarajevo je ovaj datum vezan i za jedan neuobičajen događaj iz 2007. godine. Tog 25. novembra, umjesto da bude samo simpatična turistička atrakcija i pokretni podsjetnik na historiju javnog prijevoza, vožnja tramvaja sa konjskom vučom završila je saobraćajnom nezgodom.

KJKP GRAS je te godine obilježavao 122 godine postojanja i rada preduzeća. U sklopu programa planirana je tradicionalna svečana vožnja tramvaja sa konjskom zapregom, uz prateću kolonu historijskih i savremenih vozila. Ideja je bila da se građanima prikaže razvoj javnog prijevoza, od prvog tramvaja u Sarajevu do tada najnovijih autobusa.

Tog dana, prema najavama, kolonu je trebao predvoditi električni tramvaj iz 1895. godine, zatim tramvaj poznat kao „Vašingtonac“, vozila domaće proizvodnje tipa SATRA 2 i 3, te novonabavljeni autobusi. Posebnu simboliku imalo je i to što se sve odvijalo baš na Dan državnosti, pa je za uposlenike preduzeća događaj imao i emotivnu notu.

Plan je bio da tramvaj sa konjskom vučom, kao jedno od prvih vozila gradskog prijevoza u Sarajevu, krene sa stanice Skenderija, obiđe krug do Higijenskog zavoda i još jednom se pokaže građanima kao živa razglednica prošlosti, ali i kao turistička atrakcija.

Umjesto revije voznog parka – sudar

Umjesto mirne povorke koja spaja „davno i danas“, dogodio se peh. Prilikom postavljanja električnog tramvaja iz 1895. godine u kolonu, došlo je do sudara. Staro vozilo udarilo je u tramvaj sa konjskom zapregom, a zatim i u vozila saobraćajne službe GRAS-a i policije koja su obezbjeđivala manifestaciju.

Tom prilikom povrijeđen je snimatelj BHT1, Mirsad Ridvan Varaki. Hitno je prevezen na Klinički centar Koševo na ljekarske preglede, nakon čega je upućen na kućno liječenje. Osim njega, drugih povrijeđenih nije bilo, ali je na vozilima nastala materijalna šteta.

Analiza uzroka i povlačenje vozila u depo

Iz GRAS-a je tada saopćeno da će biti urađena detaljna analiza kako bi se utvrdio uzrok nezgode. Javnost je obaviještena da će, nakon interne provjere i nalaza stručnih službi, biti poznato više detalja o tome kako je došlo do sudara starog električnog tramvaja i tramvaja sa konjskom zapregom.

Nakon policijskog uviđaja, sva vozila koja su učestvovala u nezgodi povučena su u depo GRAS-a. Svečani dio manifestacije nastavljen je u znatno izmijenjenom obliku – umjesto planirane vožnje historijskog tramvaja, javnosti su predstavljena novonabavljena vozila koja su tada ulazila u gradski vozni park.

Događaj je ostao upamćen kao neuobičajen spoj proslave, nostalgije i tehničkog peha, baš na dan kada se u cijeloj zemlji obilježava jedan od najvažnijih datuma u njenoj savremenoj historiji.