Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy proglašen krivim za kriminalnu zavjeru

Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy proglašen je krivim za kriminalnu zavjeru u vezi s pokušajem njegovih bliskih saradnika da pribave finansijska sredstva iz Libije za njegovu predsjedničku kampanju 2007. godine. Presudu je u četvrtak objavio pariški sud.

Iako je proglašen krivim za kriminalno urotništvo između 2005. i 2007. godine, Sarkozy je oslobođen svih ostalih optužbi, uključujući korupciju i primanje ilegalnog finansiranja kampanje. Sud je naveo kako nema dokaza da je lično sklopio dogovor s libijskim vođom Muamerom Gadafijem, niti da je novac iz Libije završio u njegovoj kampanji, iako su putevi novca ocijenjeni kao „vrlo neprozirni“.

Proces od početka 2024. godine

Sarkozy, koji od početka negira optužbe, suočio se sa suđenjem koje je počelo u januaru. Optužnica ga je teretila da je još 2005. godine, dok je bio ministar unutrašnjih poslova, dogovorio finansiranje kampanje u zamjenu za političku podršku Gadafijevoj izoliranoj vladi. Sud je zaključio da je kriv jer je dopustio svojim saradnicima da uspostave kontakte s libijskim predstavnicima kako bi pokušali doći do novca.

Presuda se odnosi na period prije nego što je Sarkozy postao predsjednik Francuske 2007. godine, jer je kasnije bio zaštićen predsjedničkim imunitetom.

Presude saradnicima

Na suđenju su, osim Sarkozyja, bili optuženi i njegovi dugogodišnji saradnici. Claude Gueant, bivši ministar unutrašnjih poslova i najbliži Sarkozyjev saradnik, proglašen je krivim za korupciju, dok je Brice Hortefeux, također bivši ministar unutrašnjih poslova, proglašen krivim za kriminalnu zavjeru.

Politički utjecaj

Uprkos pravnim problemima i oduzimanju Legije časti, najvišeg francuskog odlikovanja, u junu ove godine, Sarkozy ostaje značajna figura na političkoj sceni Francuske. Nedavno se sastao s premijerom Sebastienom Lecornuom, a svojim izjavama dao je i određeni kredibilitet krajnje desničarskom Nacionalnom skupu (RN) Marine Le Pen, ocijenivši da ova stranka sada čini dio „republikanskog luka“.