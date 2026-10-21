U saradnji sa Triglav Investments, NLB Banka Sarajevo klijentima nudi različite modele ulaganja – od postepenih mjesečnih uplata već od 20 KM, preko jednokratnih ulaganja, do kombinovanja štednje i ulaganja.

NLB Banka Sarajevo proširuje svoju ponudu finansijskih rješenja omogućavajući klijentima pristup investicijskim fondovima i modelima ulaganja prilagođenim različitim finansijskim ciljevima, mogućnostima i investicijskom horizontu. Ponuda obuhvata dva investicijska fonda kojima upravlja Triglav Investments – Triglav Global Brands fond i Triglav Obveznički fond.

Triglav Global Brands fond usmjeren je na ulaganja na razvijenim globalnim tržištima kapitala, uz geografsku i sektorsku diverzifikaciju i izloženost velikim svjetskim kompanijama, dok je Triglav Obveznički fond usmjeren na ulaganja u državne i korporativne obveznice visokog kreditnog kvaliteta, uz diverzifikaciju po sektorima i emitentima.

Različiti modeli ulaganja za različite finansijske ciljeve

Klijentima su dostupna tri modela ulaganja – Investicijski par, Postepena investicijska štednja i jednokratna ulaganja u investicijske fondove.

Investicijski par omogućava kombinovanje oročene štednje u NLB Banci i ulaganja u investicijske fondove Triglav Investments. Dio sredstava klijent oročava u Banci, dok dio ulaže u investicijske fondove, kombinujući stabilnost oročene štednje sa potencijalom rasta investiranog dijela sredstava.

Postepena investicijska štednja omogućava redovno ulaganje već od 20 KM mjesečno. Namijenjena je klijentima koji žele planski i postepeno stvarati sredstva za dugoročne ciljeve, poput penzije, obrazovanja djece ili drugih životnih planova.

Za klijente koji raspolažu slobodnim sredstvima dostupna su i jednokratna ulaganja u investicijske fondove, uz pristup međunarodnim tržištima kapitala i dugoročni potencijal rasta vrijednosti ulaganja.

„Vjerujemo da planiranje finansijske budućnosti počinje dobrim odlukama i mogućnošću izbora. Saradnjom sa Triglav Investments našim klijentima približavamo različite modele ulaganja i pružamo im više mogućnosti da, u skladu sa svojim ciljevima i potrebama, planiraju svoju finansijsku budućnost“, izjavio je Berin Lakomica, član Uprave NLB Banke d.d., Sarajevo.

NLB Banka u prodaji udjela nastupa kao zastupnik, dok Triglav Investments upravlja fondovima, donosi investicijske odluke i odgovoran je za upravljanje imovinom fondova.

„Saradnjom s NLB Bankom dodatno olakšavamo put do savremenih oblika ulaganja na globalnim tržištima kapitala, spajajući razvijenu bankarsku mrežu i našu ekspertizu u upravljanju investicijskim fondovima. Redovno i dugoročno ulaganje treba postati sastavni dio ličnog finansijskog planiranja, a vjerujemo da će ova saradnja to olakšati većem broju građana“, izjavila je Senada Smajić-Ermacora, Predsjednica Uprave Triglav Investments d.o.o. Sarajevo.

Sve informacije o investicijskim fondovima i dostupnim modelima ulaganja zainteresovani mogu dobiti u najbližoj poslovnici NLB Banke, putem web stranice www.nlb-fbih.ba ili pozivom Kontakt centra na besplatni broj 0800 22 427. Za ulaganje u fond moguće je aplicirati i putem linka.